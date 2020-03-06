Хави, Неймар и новый президент: что ждет «Барселону» летом

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Кризис клуба

В нынешнем сезоне в «Барселоне» явно не все в порядке. Лихорадит и команду, и клуб. Одной из наиболее ярких иллюстраций стала ситуация с увольнением главного тренера Эрнесто Вальвереде.

Вопросов к баскскому специалисту у болельщиков давно было очень много, но руководство клуба все время выражало ему поддержку. За два года под его управлением команда выиграла два титула чемпионов Примеры и Кубок Испании, но дважды катастрофически нелепо вылетала из Лиги чемпионов, упуская солидный добытый дома перевес сначала в первый сезон в четвертьфинале против итальянской «Ромы» (4:1, 0:3), а затем во втором в полуфинале против английского «Ливерпуля» (3:0, 0:4).

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Но специалист начал новый сезон у руля каталонцев и в начале 2020 года вывел «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в ее группе, а также возглавлял Примеру.

Поворотным моментом в плане результата стало поражение в полуфинале Кубка Испании от мадридского «Атлетико», хотя в том матче весь сезон натужно игравшая «Барса» показала свой лучший футбол.

В общем, решение об отставке тренера было принято в неправильный момент и проведено не лучшим образом — спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль умудрился поссориться на этой почве с Лионелем Месси, попытавшись перекинуть ответственность на игроков, якобы выступавших против Вальверде, хотя в случае с самым влиятельным футболистом «Барселоны» все точно было наоборот.

На самом деле причина увольнения тренера, кажется, куда глубже и к спортивным результатам имеет опосредованное отношение. По сути, фиаско в матче с «Атлетико» стало лишь поводом для действующего президента клуба Жозепа Бартомеу.

Все дело в том, что летом пройдут новые президентские выборы, и хотя Бартомеу баллотироваться на них не сможет по регламенту, он очень хочет продвинуть во главу клуба своего ставленника, а для этого использует в предвыборной борьбе все возможные методы.

Предвыборная борьба

Главным и, наверное, единственным оппонентом действующей хунты является Виктор Фонт, пока единственный, кто официально выставил свою кандидатуру на предстоящие выборы.

Каталонский предприниматель, генеральный директор консалтинговой компании Delta Partners Group и владелец каталонской газеты Diari Ara уже сотрудничал с «Барселоной», болельщиком и членом (сосьо, как говорят в Испании) которой является, и с тех пор мечтает поменять многое в клубном устройстве.

Фонт явный оппонент Бартомеу и постоянно критикует его в прессе за различные решения. Ну, а действующий президент, стремительно теряющий популярность (она уже практически на нуле), а потому вряд ли всерьез рассчитывающий, что кто-то проголосует за его ставленника, пытается переломить ситуацию.

Проблема в том, что Фонт давным давно заручился поддержкой клубных легенд Хави и Карлеса Пуйоля, которые должны прийти в «Барселону» на посты главного тренера и спортивного директора вместе с ним.

Что может против такой группы Бартомеу? Он попытался привлечь в свою команду обоих. Но Пуйоль отказал сразу же, а к Хави обратились как раз после увольнения Вальверде.

По информации каталонской прессы, президент был уверен, что мечтающий возглавить сине-гранатовых легендарный в прошлом полузащитник согласится, но тренирующий сейчас катарский «Аль-Садд» (там он заканчивал игровую карьеру в прошлом сезоне) Хави выдвинул ряд условий, и когда их не удовлетворили, отказал.

Вероятно, всегда отличавшийся интеллектом бывший полузащитник, ставший в составе сборной Испании чемпионом мира и Европы, просто выставил так называемый «заградительный тариф» — просто отвергнуть предложение клуба своей жизни он не имел права, зато, выставив условия, он разом и показал всем основательность своего подхода, набрав еще вистов в глазах болельщиков, и не бросил Фонта, потому что Бартомеу, конечно же, не согласился.

Конец репутации Бартомеу

Уже после этого случился скандал с компанией I3 Ventures, оказывающей различные IT-услуги. В случае «Барселоны» они оказались очень специфическими. Как сообщила авторитетная Mundo Deportivo, руководство клуб заказало услуги по повышению своей репутации.

Заключалось оно, правда, в том, чтобы критиковать ведущих игроков команды, чей авторитет выше, чем у правления: Лионеля Месси, Жерера Пике, Луиса Суареса, Серхио Бускетса…

Все это Бартомеу опроверг, собрав пресс-конференцию. Затем он встретился с игроками и сказал им то же самое, также пообещав предоставить доказательства. Пока их нет, но клуб ведет внутреннее расследование.

Другое дело, что фейковые аккаунты, с которых I3 Ventures делала публикации, порочили не только футболистов клуба, но и… Виктора Фонта.

Кстати, сам по себе контракт с IT-компанией Бартомеу не отрицает. Естественно, что в сложившихся обстоятельствах верят ему не слишком.

И если какая-то репутация у президента до скандала еще оставалась, то теперь она растоптана окончательно.

Что будет летом

Тем не менее Бартомеу не теряет присутствия духа и продолжает работать над спортивным проектом клуба на будущий сезон так, будто дальше сине-гранатовыми будет управлять либо он, либо его преемник.

Уже вовсю идут разговоры, что главной трансферной целью в летней кампании «Барселоны» станет возвращение из французского «Пари Сен-Жермен» бразильского форварда Неймара.

Да, год назад вроде как было то же самое, но тогда Бартомеу скорее изображал активность, чтобы не гневить страстно желавшего возвращения друга и одного из любимых партнеров по атаке Месси.

Но все козыри были на руках у «ПСЖ», ломившего цену и не желавшего расставаться с активом, приобретенным только два года назад за рекордные 222 млн евро. прописанные в контракте с «Барселоной» как отступные.

Сейчас же, по информации СМИ, Неймар имеет опцию расторжения контракта по собственному желанию. Для этого форвард в течение двух недель после окончания сезона должен заявить о желании уйти руководству «ПСЖ», после чего будет установлена компенсация. Ее должен будет выплатить либо сам Неймар, либо клуб-покупатель.

Сообщается, что в этом раскладе переход форварда обойдется примерно в 180 млн евро, так что, пусть он и стал на три года старше, «Барса» даже останется по итогам такой рокировки в плюсе.

Впрочем, приобретением Неймара вполне может заняться и команда Фонта, если президентом станет он. А вот в клубной структуре тогда произойдут серьезные изменения.

В команду бизнесмена входят сын основоположника нынешних традиций «Барселоны» Йохана Кройффа Йорди, который должен стать одним из директоров. Сейчас он возглавляет в качестве тренера сборную Эквадора, но имеет пункт в контракте о возможности уйти именно в «Барселону».

Естественно, вместе с новым президентом придут Пуйоль и Хави, который и станет строить фирменный каталонский футбол.

Ну, а Сетьену можно, с одной стороны, посочувствовать. С другой же, под его руководством из первых шести игр сине-гранатовые выиграли только три, а игроки вроде как уже разочаровались в специалисте. Так что он обречен при любом раскладе.