«Манчестер Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
ТАСС, 6 марта. «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
ТАСС, 6 марта. «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Забитыми мячами в матче отметились Люк Шоу (33-я минута) и Одион Игало (41, 70).
«Дерби Каунти» на протяжении восьми матчей не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. В последний раз это произошло в четвертьфинале турнира сезона-1896/97 (2:0), тогда клуб из Манчестера назывался «Ньютон Хит».
Также на этой стадии турнира пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» и «Лестер» — «Челси».
Финал Кубка Англии будет сыгран 23 мая на стадионе «Уэмбли».