«Манчестер Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Дерби Каунти» на протяжении восьми матчей не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. В последний раз это произошло в четвертьфинале турнира сезона-1896/97 (2:0), тогда клуб из Манчестера назывался «Ньютон Хит».