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01:57 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

ТАСС, 6 марта. «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами в матче отметились Люк Шоу (33-я минута) и Одион Игало (41, 70).

«Дерби Каунти» на протяжении восьми матчей не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. В последний раз это произошло в четвертьфинале турнира сезона-1896/97 (2:0), тогда клуб из Манчестера назывался «Ньютон Хит».

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Норвичем».

Также на этой стадии турнира пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» и «Лестер» — «Челси».

Финал Кубка Англии будет сыгран 23 мая на стадионе «Уэмбли».

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