«Атлетик» уступил «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Атлетик» проиграл «Гранаде» в ответном матче ½ финала Кубка Испании по футболу, но вышел в финал турнира.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Атлетик» проиграл «Гранаде» в ответном матче ½ финала Кубка Испании по футболу, но вышел в финал турнира.
Встреча в Гранаде завершилась со счетом 2:1 в пользу «Гранады». В составе хозяев голами отметились Карлос Фернандес (47-я минута) и Херман Санчес (75-я), у гостей отличился Юри Берчиче (81-я).
В первом матче победу одержал «Атлетик» (1:0) и за счет мяча, забитого в гостях, вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реал Сосьедад».