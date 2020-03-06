«Атлетик» уступил «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании

Встреча в Гранаде завершилась со счетом 2:1 в пользу «Гранады». В составе хозяев голами отметились Карлос Фернандес (47-я минута) и Херман Санчес (75-я), у гостей отличился Юри Берчиче (81-я).

В первом матче победу одержал «Атлетик» (1:0) и за счет мяча, забитого в гостях, вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реал Сосьедад».