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01:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналдиньо освобожден без предъявления обвинений

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, освобожден без предъявления обвинений спустя восемь часов дачи показаний в прокуратуре, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам адвоката Роналдиньо Адольфо Марина, у его подзащитного нет никаких ограничений в передвижении, но бывший футболист сам решил остаться в Парагвае для выяснения всех обстоятельств дела.

В среду в номере отеля, где остановились Роналдиньо и его брат Роберто, прошел обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные парагвайские паспорта на имя игрока и его родственника. Оба фигуранта дела должны были в четверг явиться в прокуратуру для дачи показаний в статусе свидетелей. По информации ABC Color, паспорта, по которым Роналдиньо с братом въехали в Парагвай, принадлежат двум женщинам. Согласно первоначальным показаниям экс-футболиста, паспорт он получил еще в Бразилии, но затем Роналдиньо заявил, что получил документ в аэропорту Парагвая.

Летом 2019 года сообщалось, что суд запретил Роналдиньо покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Риу-Гранди-ду-Сул. Претензии к нему возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне.

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