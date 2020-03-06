Роналдиньо освобожден без предъявления обвинений

По словам адвоката Роналдиньо Адольфо Марина, у его подзащитного нет никаких ограничений в передвижении, но бывший футболист сам решил остаться в Парагвае для выяснения всех обстоятельств дела.

В среду в номере отеля, где остановились Роналдиньо и его брат Роберто, прошел обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные парагвайские паспорта на имя игрока и его родственника. Оба фигуранта дела должны были в четверг явиться в прокуратуру для дачи показаний в статусе свидетелей. По информации ABC Color, паспорта, по которым Роналдиньо с братом въехали в Парагвай, принадлежат двум женщинам. Согласно первоначальным показаниям экс-футболиста, паспорт он получил еще в Бразилии, но затем Роналдиньо заявил, что получил документ в аэропорту Парагвая.