Смотрите, как фаны «Сент-Этьена» празднуют первый за 38 лет выход в финал Кубка Франции

Источник: AFP 2020

Даешь pitch invasion!

На этой неделе во всех больших чемпионатах в мидуик прошли матчи национальных Rубков (кроме Италии, где игры отменили из-за коронавируса).

«Сент-Этьен» в четверг играл против «Ренна»: на гол Мбайе Ньянга с пенальти бело-зеленая команда ответила двумя голами в концовке таймов. Сначала Тимоте Колодзейчак сравнял счет, а на последней, 94-й, минуте отличился Риад Будебуз.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f948a90e0e56fe3c518b" data-vnd="f948a90e0e56fe3c518b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f948a90e0e56fe3c518b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

И стадион сошел с ума — это первый финал с 1982 года, когда за клуб еще играл Мишель Платини. Все закончилось массовым прорывом болельщиков «Сент-Этьена» на поле. Фанаты пели и плясали, а благодаря стюардам все это выглядело очень необычно.

Good old fashioned pitch invasion from the St Étienne faithful as they reach the Coupe de France final for the 1st time in 38 years. pic.twitter.com/GG3r1REJJS.

— Get French Football News (@GFFN) March 5, 2020.

Кубковый успех особенно радостен, потому что «Сент-Этьен» проводит плохой сезон. Команда вылетела из Лиги Европы, осенью сменила тренера (теперь командой рулит знаменитый Клод Пюэль) и несмотря на кучу известных имен в составе (Кабай, Дебюши, Мвила, Хазри, Салиба) всерьез рискует вылететь (от переходных матчей — всего 2 очка). Из последних 12 матчей в лиге 1 «Сент-Этьен» проиграл 9, в том числе — в дерби «Лиону» в прошлые выходные. Там болельщики обеих команд тоже отличись, устроив потасовки и беспорядки.

Пару дней спустя все было гораздо веселее. Выиграть Кубок, впрочем, будет непросто — в финале команду Пюэля ждет «ПСЖ», который в своем полуфинале разбомбил «Лион» 5:1 (хет-трик Мбаппе).

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Вообще «Сент-Этьен» — один из самых титулованных клубов Франции, но все его трофеи добыты до начала 80-х. Кубков Франции у клуба 6 (3-е место), последний — в 1977 году.

В сезонах 1980/81 и 1981/82 команда выходила в финал, но оба раза проигрывала. Сначала «Бастии», а затем «ПСЖ». Для парижан тот Кубок стал первым выигранным трофеем в истории, а в составе «Сент-Этьена» играл самый высокооплачиваемый футболист лиги — Мишель Платини.

В 1981-м «Сент-Этьен» выиграл рекордный десятый чемпионский титул. С тех пор клуб больше не побеждал в чемпионате, но рекорд все еще держится — у «Марселя» 9 титулов, у «ПСЖ», «Монако» и «Нанта» — по 8.

Последний матч «Сент-Этьена» и «ПСЖ» закончили на 89-й минуте. Просто фаны в зеленом ядерно праздновали 20-летие фанатской группировки.