«Спасибо, Бог N 10!» Марадона руководит командой, сидя в кресле, а болеют за него во время матча и свои, и чужие
Андрей Вашкевич отправился в
Андрей Вашкевич отправился в
Продавец семечек вдруг начинает орать на всю улицу: «Rusia, Rusia! Polonia!» И
Пол Мортимер, автор сайта о фанатской культуре «In bed with Maradona» (ну да — «В постели с Марадоной» в переводе на русский), дает бесплатные советы всем, кто хочет наведаться на игры в
Пользователь #B0ca_jUniors на сайте numbeo.com пишет: «Я вырос в Бернале. Это на юге города между
Пользователь
Флоренсио Варела — район, в котором выступает команда под названием «Дефенса и Хустисия». Что по иронии судьбы в переводе на русский значит «Защита и справедливость». Не без успеха выступает. В этом году — в группе Кубка Либертадорес…
Я так много прочитал о том, что ходить на футбол в предместьях
Я так и не знаю до сих пор, почему «Химнасия и Эсгрима» из
Кильмес — это как бы то же самое. Местные крутили пальцем у виска. Из конструктивных советов: не надевать ничего яркого, не «светить» где ни попадя мобильным, не фотографировать все подряд и не вести себя, как турист. Самое главное — не ехать туда на общественном транспорте. Под ворота стадиона все равно не подвезут, а во время преодоления километра по темным переулкам может случиться все что угодно.
Ехал я на «Сabify». Это сервис типа «Uber», только легальный в Аргентине. До самых ворот он меня все равно не довез: там, где дорога сворачивала на арену «Сентенарио имени Хосе Луиса Мейснера», стоял кордон местного ОМОНа — все с прозрачными щитами наизготовку.
Вообще я сам во всем виноват. Сделав десять шагов, наткнулся на продавца семечек, который чуть ли не за рукав меня хватал. Что сделал бы обычный фанат «Химнасии»? Прошел мимо? Или
Это вдруг производит на него неизгладимое впечатление. Здесь он вдруг начинает громко кричать: «Rusia! Rusia!»
Темных личностей двое, и настроение у них непонятное. «Polonia?» «Rusia?» — начинают спрашивать они. «No, no. Belarus! Я вообще не знаю, с чего вздорный старик приплел Польшу!» Потом следует еще ряд вопросов, на которые я просто пожимаю плечами: но пасаран. В ответ на последний я просто говорю на русском: «Марадона, Марадона! Приехал посмотреть на Марадону!» Их лица вдруг освещаются улыбками. «Ооо! Si, si! El Diego!» Они хлопают меня по плечу. Потом тот из них, кто лучше знает английский, с почти оксфордским акцентом спрашивает: «Марадона — Беларусь? Энтренадор? Йес?» No, говорю. Президенте Онорарио. Honorary President. Почетный президент.
Темные личности широко заулыбались. Конечно, еще какой почетный! Один из них достал из кармана билет. Я уж думал, что хочет загнать мне подороже, и я, учитывая красоту момента, купил бы. Но потом до меня доходит: он спрашивает, есть ли у меня билеты. Нет, но пасаран. «Bolederia!» — показывают они мне в сторону еще более темного переулка, над которым стоит дым — костры что ли жгут?
Я начинаю понимать, что билеты продают там. Ну, говорю, я пошел. Они смотрят друг на друга и показывают на меня. По обрывкам выдвигаю гипотезу, что они колеблются, стоит ли меня сопровождать до боледерии. В итоге решают, что я и сам справлюсь.
Дым, как оказалось, не от костров, а от жаровен и грилей, на которых готовят бургеры и сосиски. Касса — в трехэтажном домике, который возвышается над окружающими шиферными крышами. «Уно хенераль» — говорю я, даю 600 песо (примерно 10 долларов). Теперь пути к отступлению отрезаны. Я сижу на
Взяв еще за 180 песо бургер у доброй тетеньки, я вливаюсь в толпу — толпу, идущую на Марадону. Состоит она преимущественно из молодежи, доминирующий прикид у которой — майки с 10-м номером и святыми для всех аргентинцев восемью буквами. Эти майки можно купить здесь же, рядом с бургерами. Полагаю, это единственный клуб в истории человечества, 90 процентов «мерча» которого посвящено его главному тренеру. Наша колонна начинает петь так, как не поют даже на иных стадионах, празднуя чемпионство.
Толпа подгребает к первому кордону. «Робокопы» останавливают и командуют. Все поднимают вверх руку с билетом. «Робокопы» расступаются. Второй кордон обыскивает. Третий — записывает номер вашего удостоверения личности. Когда полицейский понимает, что перед ним иностранец, он улыбается и пропускает меня без всякого номера. Очень мило с его стороны — по советам бывалых, паспорт, как и другие ценности, я с собой не брал.
Арена уже ходит ходуном. На диких децибелах распевается трибуна. Барабаны начинают стучать не наши, другие ритмы. Из туалета неожиданно выходит человек с тромбоном, идет на трибуну, где его ждут трубачи. И вместе они дают такой четкий звук, что «Ляпис-98» позавидовал бы.
Каждый третий на стадионе — в майке Марадоны. «Марадоны» привязывают баннеры, «Марадоны» прыгают на бетоне, «Марадоны» залазят на четырехметровый забор, увенчанный колбасой колючей проволоки, и трясут его просто так, без повода. От хорошего настроения.
Диктор тем временем объявляет составы. Быстро пробежавшись по «Барракасу», он переходит к «Химнасии», где тоже не ахти как акцентирует на
Даже на секторе «Барракаса» появляется полотно со словами «El Diego es de todos!» («Диего принадлежит всем!») — это святая правда. Где вы еще найдете тренера, за которого персонально болеют фанаты всех соперников? Команды выходят на поле, и фантасмагория начинается.
Баннерами завешан почти весь забор со стороны «Химнасии». Чтобы хоть
Я выбираю подлаз под баннер недалеко от правого углового флажка. Технические зоны обеих команд прямо передо мной. У «Барракаса» все как обычно. По зоне «Химнасии» мечется
Я достаю фотоаппарат (тоже очень рекомендуемое действие на аргентинских стадионах), чтобы использовать его зум как бинокль. Вот Диего сидит. Устало обозревает поле. Сначала только на краешке кресла, потом откидывается. Когда «Химнасия» быстро открывает счет, он спокойно, без истеричной радости встает,
Вид у Диего довольно аристократический. Вдоль главной трибуны — кусты, как в английском поместье. Плюс кресло. Плюс спокойствие. Время от времени он пьет
Забор у моего носа активно качается. Наверх только что залез «Марадона» — поправляет баннер. Потом спускается и начинает, размахивая руками,
Описывать светопреставление, творящееся на трибунах, нет никаких слов. Никакая Англия, никакая Европа, никакое «класико» ни на каком «Сантьяго Бернабеу» не валялись рядом. Поезжайте в Кильмес, во Флоренсио Варелу, в Авельянеду — и посмотрите сами. Это стоит того, чтобы рискнуть.
«Химнасия» в целом выиграла довольно уверенно — 2:0, хотя бедовый «Барракас» не забил пенальти. Первым делом полиция эвакуирует со стадиона фанатов гостей. Хозяева остаются и поют так, как будто не было до того двух часов пения. Напоследок им включают начало песни о Диего — той, которую Марадона сам поет в фильме Кустурицы. У которой в припеве «Марадо! Марадо!» — и эти «Марадо!» мы орем уже в таком экстазе, который вообще непонятно как достигается в далекой остальной жизни за пределами этого бетона.
Команде на поле вручают чек, символизирующий проход в следующий раунд Кубка, на поле возникает толпа человек из пятидесяти. И в ее центре этот невысокий человек, 59 лет назад родившийся в Ланусе — да, еще одном «баррио», районе из «черного списка».
Вот уже 49 лет, с тех пор как его десятилетним выпустили показывать трюки с мячом в перерыве матча его первого клуба «Аргентинос Хуниорс», эта толпа вокруг Диего не иссякает. Он стал суперзвездой в детстве, и теперь, в «дедстве», продолжает ею быть. Замкнутый, как этот хоровод из камер и фотографов, круг: внимание пожирает Марадону, но и без внимания он не может. Потому что есть он — и есть все остальные. Будет ли еще один такой у мирового футбола — большой вопрос. Месси для этого, кажется, не годится…
Толпу развозят
Потом фанатов совсем не остается, за ними расходится полиция. У шиномонтажа «Анхель» остаются только его мирные труженики и я, вызывающий «Cabify». Труженики корпят над
Мой последний шанс, если верить «Google Maps» — это автобус в час двадцать ночи, который в три с
Водителем оказывается венесуэлец. «У нас в стране больше влияние Америки, поэтому я вырос на бейсболе…» Он первый за день человек, который хорошо понимает
И даже он, выросший далеко на севере, в нефутбольной стране, понимает, чья именно это рука.
Андрей ВАШКЕВИЧ из Буэнос-Айреса