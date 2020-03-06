«Спасибо, Бог N 10!» Марадона руководит командой, сидя в кресле, а болеют за него во время матча и свои, и чужие

Продавец семечек вдруг начинает орать на всю улицу: «Rusia, Rusia! Polonia!» И что-то еще — не с моим испанским пытаться понять. «Тише, тише, ну что ж ты орешь, мужик?! Ну сейчас услышат какие-нибудь темные личности…» — думаю я, но поздно. Под эти крики от ближней группки болельщиков отделяются два мощных организма в татуировках и майках «Химнасии» и направляются в мою сторону. Из-под навеса какого-то шиномонтажа с красивым названием «Gomeria Angel» на меня тоже глядят с интересом. Ну вот, блин, сходил на игру команды Марадоны. Спаси меня, святой Диего!





ОБЖ по-аргентински





Пол Мортимер, автор сайта о фанатской культуре «In bed with Maradona» (ну да — «В постели с Марадоной» в переводе на русский), дает бесплатные советы всем, кто хочет наведаться на игры в Буэнос-Айресе. Последний звучит так: «Я не рекомендовал бы посещение матчей “Кильмеса” и “Дефенса и Хустисия” просто потому, что их арены окружены трущобами. Понимаю, что это звучит резко, но так обстоят дела. Если вы все-таки решитесь туда отправиться, разработайте план возвращения домой и тщательно проработайте все источники информации, чтобы знать о районе как можно больше. Стадионы этих клубов находятся далеко на юге Буэнос-Айреса, и компании такси обычно не рискуют отправлять туда машины. Шансы, что вы поймаете там мотор, минимальны. Не забывайте, что ехать до центра добрых 45 минут…»



Пользователь #B0ca_jUniors на сайте numbeo.com пишет: «Я вырос в Бернале. Это на юге города между Ломас-де-Саморой и Кильмесом. Это бедные, опасные районы. Рекомендовал бы всем останавливаться на севере (в Палермо, Бельграно, Реколете, Тигре). Там зажиточные районы и много народа. Избегайте следующих районов Буэнос- Айреса: Сан-Хосе, Бераль, Кильмес, Берасатеги, Флоренсио Варела, Ланус, Сан-Франциско Солано, Авельянеда, Док Суд…» Список продолжается еще десятком районов, в которых гринго делать нечего. За каждым из них стоит стадион, в окрестностях которого на вас наставят нож или пистолет и в лучшем случае отберут деньги и телефон.

Источник: Прессбол



Пользователь Alex-Argin под статьей в «The Economist» делится мнением: «Двадцать лет назад нам обещали, что Аргентина никогда не станет такой, как Сан- Паулу, что у нас не будет фавел с наркоторговцами в десяти минутах от центра города. Сейчас у нас трущобы в пяти минутах от дома правительства типа “Виллы 31”. Опасные кварталы уже вкраплены в богатые районы Буэнос-Айреса. В 70 процентах жилищ в Ла-Матансе, Флоренсио Вареле, Морено, Хенерале Сармьенто или Хосе Пасе перебои с водоснабжением. В Ла-Матансу и Флоренсио Варелу даже военизированная полиция боится лезть…»



Флоренсио Варела — район, в котором выступает команда под названием «Дефенса и Хустисия». Что по иронии судьбы в переводе на русский значит «Защита и справедливость». Не без успеха выступает. В этом году — в группе Кубка Либертадорес…



Я так много прочитал о том, что ходить на футбол в предместьях Буэнос-Айреса очень опасно, что решил бросить читать. Кому повезет, у того и петух снесет, как говорил Глеб Жеглов. И вот над головой моего петуха занесен топор здравого смысла.

Источник: Прессбол





«Maradona — Belarus?»

Я так и не знаю до сих пор, почему «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы играла в Кильмесе на стадионе одноименной команды. Матч был на Кубок Аргентины против «Спортиво Барракас». Барракас — это еще один район, в котором туристам делать нечего. Зоны влияния там якобы давно поделены, и стоит нарушить границу, просто перейдя на другую сторону улицы, как может случиться беда.



Кильмес — это как бы то же самое. Местные крутили пальцем у виска. Из конструктивных советов: не надевать ничего яркого, не «светить» где ни попадя мобильным, не фотографировать все подряд и не вести себя, как турист. Самое главное — не ехать туда на общественном транспорте. Под ворота стадиона все равно не подвезут, а во время преодоления километра по темным переулкам может случиться все что угодно.



Ехал я на «Сabify». Это сервис типа «Uber», только легальный в Аргентине. До самых ворот он меня все равно не довез: там, где дорога сворачивала на арену «Сентенарио имени Хосе Луиса Мейснера», стоял кордон местного ОМОНа — все с прозрачными щитами наизготовку.



Вообще я сам во всем виноват. Сделав десять шагов, наткнулся на продавца семечек, который чуть ли не за рукав меня хватал. Что сделал бы обычный фанат «Химнасии»? Прошел мимо? Или все-таки взял семок? Семки я обожаю, поэтому ладно. Возьму, думаю. Даю мужику сто песет, и он вдруг начинает что-то лопотать. Ответить мне ему особо нечего, и через минуту я понимаю, что он спрашивает меня, откуда я такой бестолковый свалился. «Беларусь», говорю.



Это вдруг производит на него неизгладимое впечатление. Здесь он вдруг начинает громко кричать: «Rusia! Rusia!» Нет-нет, не Русия, а Беларусь, говорю я ему, просто чтобы он заткнулся. Но уже поздно. Я раскрыт и обнаружен.

Источник: Прессбол





Темных личностей двое, и настроение у них непонятное. «Polonia?» «Rusia?» — начинают спрашивать они. «No, no. Belarus! Я вообще не знаю, с чего вздорный старик приплел Польшу!» Потом следует еще ряд вопросов, на которые я просто пожимаю плечами: но пасаран. В ответ на последний я просто говорю на русском: «Марадона, Марадона! Приехал посмотреть на Марадону!» Их лица вдруг освещаются улыбками. «Ооо! Si, si! El Diego!» Они хлопают меня по плечу. Потом тот из них, кто лучше знает английский, с почти оксфордским акцентом спрашивает: «Марадона — Беларусь? Энтренадор? Йес?» No, говорю. Президенте Онорарио. Honorary President. Почетный президент.



Темные личности широко заулыбались. Конечно, еще какой почетный! Один из них достал из кармана билет. Я уж думал, что хочет загнать мне подороже, и я, учитывая красоту момента, купил бы. Но потом до меня доходит: он спрашивает, есть ли у меня билеты. Нет, но пасаран. «Bolederia!» — показывают они мне в сторону еще более темного переулка, над которым стоит дым — костры что ли жгут?



Я начинаю понимать, что билеты продают там. Ну, говорю, я пошел. Они смотрят друг на друга и показывают на меня. По обрывкам выдвигаю гипотезу, что они колеблются, стоит ли меня сопровождать до боледерии. В итоге решают, что я и сам справлюсь.





Диего для всех!

Дым, как оказалось, не от костров, а от жаровен и грилей, на которых готовят бургеры и сосиски. Касса — в трехэтажном домике, который возвышается над окружающими шиферными крышами. «Уно хенераль» — говорю я, даю 600 песо (примерно 10 долларов). Теперь пути к отступлению отрезаны. Я сижу на фан-секторе «Химнасии». Впрочем, «сижу» — это сильно сказано. Там голые ступени бетона, на которых в основном стоят.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол





Взяв еще за 180 песо бургер у доброй тетеньки, я вливаюсь в толпу — толпу, идущую на Марадону. Состоит она преимущественно из молодежи, доминирующий прикид у которой — майки с 10-м номером и святыми для всех аргентинцев восемью буквами. Эти майки можно купить здесь же, рядом с бургерами. Полагаю, это единственный клуб в истории человечества, 90 процентов «мерча» которого посвящено его главному тренеру. Наша колонна начинает петь так, как не поют даже на иных стадионах, празднуя чемпионство.



Толпа подгребает к первому кордону. «Робокопы» останавливают и командуют. Все поднимают вверх руку с билетом. «Робокопы» расступаются. Второй кордон обыскивает. Третий — записывает номер вашего удостоверения личности. Когда полицейский понимает, что перед ним иностранец, он улыбается и пропускает меня без всякого номера. Очень мило с его стороны — по советам бывалых, паспорт, как и другие ценности, я с собой не брал.

Источник: Прессбол





Арена уже ходит ходуном. На диких децибелах распевается трибуна. Барабаны начинают стучать не наши, другие ритмы. Из туалета неожиданно выходит человек с тромбоном, идет на трибуну, где его ждут трубачи. И вместе они дают такой четкий звук, что «Ляпис-98» позавидовал бы.



Каждый третий на стадионе — в майке Марадоны. «Марадоны» привязывают баннеры, «Марадоны» прыгают на бетоне, «Марадоны» залазят на четырехметровый забор, увенчанный колбасой колючей проволоки, и трясут его просто так, без повода. От хорошего настроения.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол





Диктор тем временем объявляет составы. Быстро пробежавшись по «Барракасу», он переходит к «Химнасии», где тоже не ахти как акцентирует на ком-то внимание. Но вот в конце, когда доходит дело до тренера, его голос приобретает интонацию и напор лучшей речи Фиделя Кастро. «Эль директор текнико… дель «Химнасия и Эгрима»… и потом следует паровоз из эпитетов в превосходной степени. Я начинаю записывать где-то на середине представления, и до того, как он произносит «Диего, Диего, Диего! Марадона!», проходит еще 38 секунд текста. Арена взрывается. Люди с персональными баннерами легенде вскакивают с мест. Прямо надо мной: «Gracias Dios 10!» (Спасибо, Бог N 10!).



Даже на секторе «Барракаса» появляется полотно со словами «El Diego es de todos!» («Диего принадлежит всем!») — это святая правда. Где вы еще найдете тренера, за которого персонально болеют фанаты всех соперников? Команды выходят на поле, и фантасмагория начинается.

Источник: Прессбол





Лучшие места на стадионе

Баннерами завешан почти весь забор со стороны «Химнасии». Чтобы хоть что-то увидеть, надо или взбираться на верхотуру второго яруса, или поднимать «подол» баннера и становиться прямо у забора. Естественно, при условии непротивления хозяина баннера. Есть, правда, еще третий способ: залезть на забор выше баннеров — туда, к колючей проволоке. Своего рода это ВИП-места.



Я выбираю подлаз под баннер недалеко от правого углового флажка. Технические зоны обеих команд прямо передо мной. У «Барракаса» все как обычно. По зоне «Химнасии» мечется какой-то лысый человек в спортивном костюме, и на мгновение я замираю: так, а где Диего? И здесь замечаю огромное белое кресло, в котором восседает почетный президент брестского «Динамо». Он в фирменный кепке D10 — такой же, как на развалах у стадиона. Он спокойно смотрит на поле. Лысый время от времени подбегает к креслу, встает на одно колено и слушает указания, которые потом ретранслирует команде. Эти указания похожи на благословения. Рука бога продолжает оставаться самой собой.

Источник: Прессбол



Я достаю фотоаппарат (тоже очень рекомендуемое действие на аргентинских стадионах), чтобы использовать его зум как бинокль. Вот Диего сидит. Устало обозревает поле. Сначала только на краешке кресла, потом откидывается. Когда «Химнасия» быстро открывает счет, он спокойно, без истеричной радости встает, что-то указывает своим парням. Один из них, кстати, очевидный этнический белорус Тиханович — «Tijanovich», как указано у него на майке.



Вид у Диего довольно аристократический. Вдоль главной трибуны — кусты, как в английском поместье. Плюс кресло. Плюс спокойствие. Время от времени он пьет что-то из жестяной баночки. Встает и обнимает запасных.



Забор у моего носа активно качается. Наверх только что залез «Марадона» — поправляет баннер. Потом спускается и начинает, размахивая руками, что-то мне объяснять. Думаю, что он нормально принял пива. Что, впрочем, никак не остановило его от верхолазанья. «Диего!» — говорю ему и поднимаю палец вверх. Он тоже показывает мне большой палец, хлопает по плечу и уходит. Я только рад, что он не свалился. Ведь падать ему пришлось бы ровненько на меня.



Описывать светопреставление, творящееся на трибунах, нет никаких слов. Никакая Англия, никакая Европа, никакое «класико» ни на каком «Сантьяго Бернабеу» не валялись рядом. Поезжайте в Кильмес, во Флоренсио Варелу, в Авельянеду — и посмотрите сами. Это стоит того, чтобы рискнуть.

Источник: Прессбол





«Химнасия» в целом выиграла довольно уверенно — 2:0, хотя бедовый «Барракас» не забил пенальти. Первым делом полиция эвакуирует со стадиона фанатов гостей. Хозяева остаются и поют так, как будто не было до того двух часов пения. Напоследок им включают начало песни о Диего — той, которую Марадона сам поет в фильме Кустурицы. У которой в припеве «Марадо! Марадо!» — и эти «Марадо!» мы орем уже в таком экстазе, который вообще непонятно как достигается в далекой остальной жизни за пределами этого бетона.



Команде на поле вручают чек, символизирующий проход в следующий раунд Кубка, на поле возникает толпа человек из пятидесяти. И в ее центре этот невысокий человек, 59 лет назад родившийся в Ланусе — да, еще одном «баррио», районе из «черного списка».



Вот уже 49 лет, с тех пор как его десятилетним выпустили показывать трюки с мячом в перерыве матча его первого клуба «Аргентинос Хуниорс», эта толпа вокруг Диего не иссякает. Он стал суперзвездой в детстве, и теперь, в «дедстве», продолжает ею быть. Замкнутый, как этот хоровод из камер и фотографов, круг: внимание пожирает Марадону, но и без внимания он не может. Потому что есть он — и есть все остальные. Будет ли еще один такой у мирового футбола — большой вопрос. Месси для этого, кажется, не годится…

Источник: Прессбол





Рука бога

Толпу развозят куда-то на школьных автобусах. Куда — бог весть. Может, и мне на них надо, но как узнать, куда они едут. И спокойно ли там, внутри? Автобусы отъезжают, двери их открыты, с подножек свисают болельщики. Одной рукой держатся за поручень, другой показывают неприличный жест полицейскому кордону. Самые отчаянные бросают в сторону сдвинутых щитов бутылки с водой. «Робокопы» сохраняют холодный покой.



Потом фанатов совсем не остается, за ними расходится полиция. У шиномонтажа «Анхель» остаются только его мирные труженики и я, вызывающий «Cabify». Труженики корпят над каким-то пикапом, который в конце концов заводят с толкача. Потом они выключают свет. Я остаюсь один в полночь там, где даже днем не рекомендуют появляться. Потом совсем никого, ночь, дождь, бродячие собаки, сполохи, треск насекомых, уханье птиц… Последнее, что гаснет, — близлежащая микропивная с портретом Марадоны на входе. И я стараюсь так же затихнуть, превратиться в растение, слиться с бурым кирпичом «Gomeria Angel».

Источник: Прессбол





Мой последний шанс, если верить «Google Maps» — это автобус в час двадцать ночи, который в три с чем-то привезет меня куда-то поближе к центру. Водители «Cabify» раз за разом игнорируют меня. И когда я уже почти отправляюсь на остановку ждать этого, как уже кажется, несуществующего летучего голландца на колесах, ко мне подъезжает маленький «Фольксваген».



Водителем оказывается венесуэлец. «У нас в стране больше влияние Америки, поэтому я вырос на бейсболе…» Он первый за день человек, который хорошо понимает по-английски. Вываливаю на него все впечатления вечера, включая тревожное ожидание у «гомерии», куда рука бога отправила этого парня мне в подарок.



И даже он, выросший далеко на севере, в нефутбольной стране, понимает, чья именно это рука.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол