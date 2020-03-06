Послесловие к Суперкубку: чем Милевский похож на Роналду, Савицкий − на Платини, а Нойок − на Роберто Карлоса?

Очереди, как при входе на стадион футбольного клуба «Минск», в последний раз приходилось видеть в годы сурового дефицита в конце 1980‑х, когда в ГУМе нежданно‑негаданно «выкинули» в продажу джинсы. С таким ажиотажем и неподдельным интересом к игре, которые удалось наблюдать в среду вечером, наш футбол не стартовал очень и очень давно. А быть может, и никогда. Поединок чемпиона страны брестского «Динамо» и обладателя кубка солигорского «Шахтера» вызвал большой интерес публики не только из этих городов, но и повсеместно: соскучившиеся за зиму по футболу болельщики жадно и взахлеб пили эмоции все 90 минут игры. Хмелели от удовольствия и хотели еще. Матч, нужно сказать, получился: были и зрелище, и голы, и высокие скорости, и скандалы, и незасчитанный гол, и удаление. Однако сразу немножко притормозим: все эти восторги не должны выплескиваться за пределы реалий нашего футбола. Не нужно казаться себе лучше, чем мы есть на самом деле. Швыряя в воздух чепчики, нельзя уподобляться аборигенам, перед носом которых потрясли бусами из разноцветных стекляшек: до действительно европейского уровня футбола и антуража нам еще как до Луны. А может, и дальше. Однако малому порадоваться, безусловно, стоит. И в первую очередь тому, что постепенно интерес к футболу у публики просыпается вновь. Потихонечку растет и уровень исполнительского мастерства. А значит, можно рассчитывать, что дна белорусский футбол уже достиг, оттолкнулся от него и начал медленное всплытие. И это тоже, конечно, повод, пусть и для умеренного, но оптимизма.

Впасть в полное упоение и экстаз, пожалуй, можно было бы, если бы поединок за Суперкубок собрал аншлаг не на скромном стадиончике ФК «Минск» с искусственным покрытием, а, скажем, на минском «Динамо» или в «Борисов‑Арене». Вот тогда игра смотрелась бы действительно превосходно и придраться было бы не к чему. Впрочем, тут (чтобы не прослыть брюзгой) уместно будет вспомнить, что у любой медали есть всегда две стороны. А потому пошуршим страницами истории. И увидим, что первые пять поединков за Суперкубок (он начал проводиться с 2010 года) и вовсе проходили в футбольном манеже, в атмосфере камерной и мало напоминающей профессиональный уровень в принципе. С той мертвой точки вроде бы сдвинулись, но на пути к вершине застряли на новом плато: последние шесть лет Суперкубок неизменно проводится на арене ФК «Минск». Может, хватит? Честно говоря, в ­АБФФ могли бы сориентироваться и, учитывая теплую и совершенно бесснежную зиму, а также небывалый ажиотаж вокруг матча, перенести Суперкубок на арену более внушительную и современную. Может быть, в Гродно. Или в Гомель, например, где футбол очень любят и трибуны наверняка не пустовали бы.



А игра вышла на славу! Две совершенно равные и одинаково классные команды (опять же, для наших реалий, ибо истинную их силу покажут только еврокубки, а они в последнее время неизменно больно били по нашим амбициям) не отсиживались в обороне, не катали вату, а стремились атаковать и получать от процесса наслаждение.



Настроение с ходу задал Александр Нойок, сотворивший маленькое чудо. Его удар со штрафного был настолько крут и нереален, что вмиг заставил память открутить пленку воспоминаний на 23 года назад и вспомнить 1997‑й и потрясающий гол бразильца Роберто Карлоса в ворота французов. Мяч после выстрела Нойока полетел с такой силой и по такой замысловатой траектории, что будь на месте Александра Гутора легендарный Фабьен Бартез, у него и здесь не было бы ни единого шанса. Правда, в отличие от Бартеза, который лишь проводил глазами пущенный Роберто Карлосом мяч, Гутор предпринял отчаянную попытку ворота спасти и совершил прыжок, которому, быть может, позавидовал бы и знаменитый «Тигр» Алексей Хомич. Не помогло: мяч едва не проломил крестовину, ударился в спину Гутору и совершил короткую прогулку вдоль линии ворот. Где его и настигла нога Кики Габи, открывшего счет. Высший пилотаж! Не менее красивым получилось и второе взятие ворот. Павел Савицкий, когда в ударе, может играть не хуже Платини. И он еще раз это доказал, на носовом платке и в условиях весьма ограниченного времени разобравшись с защитниками и нанеся точный удар, — мяч лег в самый угол, как шар в лузу!



Дальше были отчаянные попытки «Шахтера» отыграться, напряженные лица боссов «Шахтера» на трибунах и каменное лицо главного тренера «горняков» Юрия Вернидуба. Его команда сражалась, но проиграла. А особый колорит игре придал своими действиями, как всегда, Артем Милевский. Он настолько любит себя в футболе и футбол в себе, что так и напрашивается сравнение с одним известным португальцем. Как думаете, подойдет Милевскому эпитет «наш Роналду»? Миля снова всего себя отдавал игре: кричал на своих, на чужих, а потом по сложившейся у него привычке попытался построить по стойке смирно всю судейскую бригаду. Забыв, правда, что матч обслуживают не вчерашние мальчишки, а лучший рефери страны Алексей Кульбаков, который таких Милевских на своем веку перевидал видимо‑невидимо. Как итог — уже в самом начале второго тайма Артем был вынужден поле покинуть и заставил своих партнеров отбиваться от «Шахтера» вдесятером. Те справились, завоевав первый трофей в сезоне.



Что‑то подсказывает, что не последний.



ТАБЛО



Суперкубок Беларуси



«Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 2:0 (Габи, 3, Савицкий, 30).



s_kanashyts@sb.by