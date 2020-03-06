Игрок чемпионата Беларуси едва не ослеп после стыка на поле. 8 месяцев спустя он возвращается в футбол — узнали, каково это

Источник: ВКонтакте СФК «Слуцк»

Тяжелая история Мурата Хотова, в которой еще возможен счастливый конец.

Прошлый сезон полузащитник Мурат Хотов, приехавший в чемпионат Беларуси из России, запомнит на всю жизнь. Выступая за «Слуцк», в июньском матче против «Минска» игрок в борьбе с защитником «горожан» Дмитрием Климовичем получил травму глаза. Повреждение оказалось очень серьезным: отслоилась сетчатка, футболисту грозила слепота. Благо 32-летний игрок, в свое время поигравший за «Нафтан» и «Днепр», перенес несколько операций и пошел на поправку. Сейчас Хотов готовится к новому сезону с «Гомелем» из первой лиги. Пусть тренируется пока по индивидуальной программе, позитивных новостей у россиянина немало.

— Все, вроде бы, более-менее, все хорошо. Ничего не беспокоит, — говорит Хотов. — Тренируюсь с «Гомелем», все в рабочем режиме. Единственное, занимаюсь сейчас по индивидуальной программе. Все-таки пропустил восемь месяцев, вообще ничего не делал.

По словам футболиста, ограничений в тренировках у него нет никаких.

— Что говорят, то и делаю. Даже с командой участвую в различных упражнениях. В игровых пока не во всех задействован, тренер Иван Сергеевич [Биончик] к некоторым только привлекает. А так — тренажерный зал, пробежки, прыжки. В общем, все, что и раньше, ограничений никаких. Правда, пока не принимаю участия в матчах. Но это действительно рано. Восемь месяцев прошло с тех пор, как получил травму. И все это время ничем не занимался. Мне нельзя было даже бегать.

Сейчас Хотов тренируется, работает с другими игроками, но еще в середине лета о таком можно было только мечтать. Тяжелейшая, при этом нетипичная для футбола травма выбила россиянина из строя на долгие месяцы.

— Шла передача. Мяч отскочил от земли и находился на уровне головы. Я развернулся, чтобы бежать к воротам. А защитник выбивал мяч. Наверное, не успел меня увидеть и попал бутсой в край глаза. Ну и задел бровь. Она была рассечена, пошла кровь, — вспоминал злосчастный эпизод Мурат. — Мне голову забинтовали. Но пробежал пару минут и понял, что больше не могу. Потому что ощущал дискомфорт. Такое чувство, будто что-то мешало смотреть. Попросил замену. А потом увезли на скорой в больницу.

Как рассказывал Мурат, изначально было предположение, что основная неприятность кроется в рассечении брови, поэтому в слуцкой больнице ему зашили рану и сказали остаться для дальнейшего лечения. Пролежал в больнице футболист около недели, все, по словам игрока, было нормально. Плохие новости врачи сообщили чуть позже.

— После того, как отпустили из больницы, попросили через неделю вернуться на осмотр, — говорил в октябре Хотов в интервью «Прессболу». — На нем выяснилось, что с глазом никаких изменений. Сказали, что надо поскорее ехать в Минск. Там сделали полное обследование и увидели, что у меня большой разрыв сетчатки и ее отслоение. Тем не менее даже в такой ситуации можно сказать, что мне повезло. Сетчатка делится условно на четыре сектора. У меня отделился один из них. Затем отслоившаяся часть дошла уже до центра глаза. Слава богу, что не дальше. Иначе была бы полная потеря зрения на пострадавший глаз, и уже ничего не помогло бы. Счет даже не на недели шел — на дни. Ведь сетчатка продолжала отслаиваться и просто отвалилась бы.

Тем не менее срочную операцию сделать не получилось. Во-первых, заминка в Слуцке, а во-вторых, ведущий врач Беларуси, проводящий подобные операции, — Юрий Семенович Тоболевич, — отсутствовал в стране. Снова — неделя в больнице, на сей раз в Боровлянах.

Источник: ВКонтакте СФК «Слуцк»

Хотов перенес две операции на глазу, а также около пяти процедур лазерной коагуляции сетчатки (процедура укрепления периферической зоны сетчатки, направленная на профилактику возникновения отслоения сетчатки). В конце сентября понадобилась коррекция зрения.

Как отмечал Хотов, все финансовые затраты на операции взял на себя клуб. Но еще до окончания сезона в «Слуцке» дали понять, что на игрока в дальнейшем не рассчитывают.

— Если честно, особо на эту тему говорить не хочется, потому что получилось так, что меня как будто просто списали, — говорит футболист. — Да, операцию оплатили, вопросов нет. Но дальше… Мне не говорили, что если врачи разрешат продолжить карьеру, я останусь в команде. Мне в «Слуцке» даже шанса не дали. Хотя, вспоминая то, как ко мне отнеслись сразу после травмы, дальнейшее поведение руководителей меня удивило. Так что варианта продолжить карьеру в «Слуцке» у меня не было.

Впрочем, в то время была под угрозой не только слуцкая карьера игрока, но в принципе его будущее в профессиональном спорте. Под угрозой было и здоровье. Никто не мог дать гарантии, что глаз полностью восстановится. Курс лечения растянулся на восемь месяцев. И это время, по словам Мурата, можно просто вычеркнуть из жизни. Самыми тяжелыми были первые четыре месяца.

— Два месяца мне вообще был прописан постельный режим. Грубо говоря, мой путь был такой: диван — стол — туалет, — вспоминает футболист. — Ничего не разрешали делать. Потом в течение двух месяцев можно было ходить, что-то делать. Но так, в принципе, пока не сняли ограничения три недели назад, многое было запрещено.

Игроку были противопоказаны походы в баню и физические нагрузки. Даже пакеты из магазина нельзя было подносить, так что жена Хотова осталась без помощи. За восемь месяцев в голове Мурата пролетело множество разных мыслей. Россиянин был на грани завершения карьеры.

— Вначале даже не представлял, каково это — без футбола. Думал, что делать, как жить дальше. Но и завязывать так, по щелчку, не по своей воле, не хотелось. Время проходило, много думал, решал. Привык, с одной стороны, без футбола, и даже морально себя подготовил к новой жизни. Но поступило предложение от «Гомеля», и я подумал, что таким образом — из-за этой травмы — уходить из футбола будет не очень правильно. К решению завершить карьеру надо все-таки приходить самостоятельно.

Источник: ВКонтакте СФК «Слуцк»

Как рассказал Мурат, за время лечения он примерял на себя разные роли в послефутбольной жизни, но вот будущее со спортом не связывал:

— Были определенные варианты, более-менее подходящие. Бизнес? Это, пожалуй, громко сказано. Но что-то в этом роде.

Все это время игрока поддерживали бывшие партнеры и болельщики «Слуцка». Естественно, рядом находились родные, семья. И именно жена, по словам Хотова, дала понять, что пока с футболом завязывать не стоит. По крайней мере до тех пор как врачи не вынесут окончательный вердикт.

— Даже если я заводил разговор на подобную тему [об окончании карьеры], жена говорила: «Не обманывай себя. Ты же все равно хочешь вернуться в футбол». Она как-то даже меня спрашивала: «Сколько ты уже дома будешь сидеть? Давай тренируйся», — с улыбкой вспоминает Мурат. — Родные, конечно, были готовы к тому, что я не продолжу карьеру, но когда сказал им, что решил поехать в «Гомель» и попробовать закрепиться там, все меня поддержали.

В новую команду, как признался футболист, он приехал с лишним весом — отсутствие серьезных физических нагрузок дало о себе знать.

— Сейчас прихожу уже в норму, у Ивана Сергеевича требования в плане физики очень высокие, — говорит полузащитник. — Может, поставит мне какую-то планку, до которой нужно будет дотянуться. В любом случае, что будет требовать тренер, выполню.

Желания согнать лишние килограммы и полноценно продолжать карьеру у игрока немало. Тем более подкупает отношение тренерского штаба «Гомеля».

— Зимой Иван Сергеевич сказал, что хочет видеть меня в команде, на что я ответил: «Если врач мне разрешит, то буду рад». Получилось, что мне дали добро, я приехал в команду и начал работать, — рассказывает Хотов. — Честно, если бы не было конкретной заинтересованности тренерского штаба «Гомеля», я бы завершил карьеру. Не ездил бы с целью кому-то что-то доказать. Да и, повторюсь, долгое время думал, завершать карьеру или нет. Ждал вердикта врачей. Если бы они мне сказали, что есть какой-то минимальный риск, какая-то опасность для зрения, здоровья, то, скорее всего, ушел бы из футбола. А так дали добро, все хорошо. Хотя есть некоторые нюансы. Например, нужно капать глазные капли.

Источник: ВКонтакте СФК «Слуцк»

Полноценного возвращения в футбол — даже через спарринги — пока не состоялось. По словам Мурата, ноги пока не слушаются так, как раньше, работать нелегко. Но если удается выйти на поле, появляется азарт и удается переключиться на игру, на тренировки. Возникают знакомые эмоции, но только сейчас они более обостренные — все-таки пропущено столько времени.

Не страшно ли человеку, перенесшему столь серьезную травму, вновь участвовать в контактной игре?

— Не сказал бы, что прямо такой страх есть. Определенные мысли, какая-то боязнь, когда иду в единоборства, когда выполняю какие-то упражнения, присутствуют, — признается футболист. — Только-только начал заниматься, поэтому в психологическом плане еще тяжеловато. Думаю, со временем все нормализуется, боязнь обязательно пройдет.

В течение восьми месяцев и даже сейчас Мурат так ни разу и не просмотрел повтор злосчастного эпизода, выбившего игрока из строя (отметка 1,24).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_Oz5n07JDz0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом футболист банально не видит смысла:

— Для чего это делать? Искать виновного или кого-то оправдывать? Было и было, случилось и случилось. Сейчас стараюсь не думать о плохом. А кто тогда со мной столкнулся, для меня это не играет роли.

Для полузащитника главное — скорейшее возвращение на поле. А сколько еще удастся поиграть на профессиональном уровне, Хотов даже не задумывается:

— Я этого даже не знаю. Вы же видите, как все может повернуться непредсказуемым образом. Посмотрим, что будет дальше, но сперва мне нужно начать играть. Хотя понимаю, что выиграть конкуренцию после такого длительного простоя мне будет очень тяжело. Но что делать — будем стараться. Есть к чему стремиться.

Давая оценку белорусской медицине, которую не так уж редко критикуют, футболист использует слово «повезло»:

— Все время, что лечился, я находился в Смоленске, но приезжал в Беларусь на процедуры, на консультации. Так как оперировали меня в Минске, требовалось регулярно возвращаться сюда на осмотры. И, если честно, сейчас могу сказать, что в плане лечения, отношения врачей мне реально повезло. Может, в России и есть доктора посильнее, клиники покруче, но я не знаю. В Беларуси же мне повезло, что мной занимался Юрий Тоболевич. Реально мощный специалист. Более того, я даже отца возил к нему на осмотр. Бабушку собираюсь привезти. Очень рад, что все прошло гладко, и я скоро, надеюсь, вернусь в футбол.