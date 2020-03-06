В холоде на ветре и под солнцем. В каких погодных условиях пройдут матчи первого тура КПЛ

Сложнее всего, судя по прогнозу Казгидромета, придется командам в Алматы. 7 марта «Астана» в южной столице примет «Кызыл-Жар СК», а «Кайрат» встретится с «Таразом». Температура воздуха в этот день составит минус 1−3 градуса. При этом в Алматы ожидаются осадки.

В Шымкенте, где сыграют «Ордабасы» и «Окжетпес», будут более комфортные условия: плюс 5−7 и облачность.

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Минус 3−5 градусов будет в Костанае, но для «Тобола» и «Шахтера» это не будет проблемой, поскольку они сыграют в крытом манеже.

8 марта в КПЛ пройдут две встречи. В Кызылорде сыграют «Кайсар» и «Иртыш». При плюсовой температуре (до семи градусов тепла) командам придется столкнуться с порывами ветра до 15−20 метров в секунду.

Настоящая футбольная погода ожидается в Актау, где «Каспий» будет принимать «Жетысу». Здесь прогнозируют плюс 15−17 тепла.

Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартовал 29 февраля матчем за Суперкубок Казахстана, в котором «Астана» в ранге чемпиона КПЛ обыграла в Костанае действующего обладателя Кубка страны кызылординский «Кайсар».