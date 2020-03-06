Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

Источник: AP 2020

По словам адвоката Роналдиньо Адольфо Марина, у его подзащитного нет ограничений в передвижении, но бывший футболист решил остаться в Парагвае для выяснения обстоятельств дела. «Роналдиньо и его брат считают, что практически стали жертвами. Они могут спокойно пересечь границу с бразильскими паспортами. Роналдиньо в шоке», — заявил адвокат.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f948a90e0e56fe3c518b" data-vnd="f948a90e0e56fe3c518b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f948a90e0e56fe3c518b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

4 марта в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. Сначала спортсмен заявил, что получил паспорт в Бразилии. Однако затем Роналдиньо поменял показания, сказав, что документ был вручен ему в аэропорту Парагвая.

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Футболисту был также назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. В составе «Барселоны» он дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов.