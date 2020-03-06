Когда лидеры собрались в Алматы. Превью к первому туру КПЛ-2020
7 марта четырьмя матчами стартует казахстанская
7 марта четырьмя матчами стартует казахстанская
Футбол.
7 марта (суббота).
«Астана» — «Кызыл-Жар СК».
Так уж вышло, что
Думается, в этой паре фаворит очевиден. У шестикратного чемпиона более сыгранная и устоявшаяся команда, усиленная некоторыми новыми игроками. У петропавловцев, напротив, значительно обновился состав, вследствие чего им потребуется определенное время, чтобы наладить игровые связи. При этом столичные футболисты прежде не знали проблем с «Кызыл-Жар СК», выиграв у него шесть игр из шести проведенных с разницей мячей 13−2.
«Кайрат» — «Тараз».
Алматинцы начнут встречу на час позже, а это значит, что любителям футбола придется разрываться между двумя матчами или сделать выбор в пользу конкретной игры. Было бы, конечно, хорошо попасть и на «Астану», и на «Кайрат», но их игры по разным причинам не удалось грамотно развести по времени. Как бы то ни было, алматинский клуб не останется без должной поддержки. Тем более болельщикам интересно посмотреть на его новичков, а именно на Яцека Гуральски, Камо Оганесяна, Абата Аимбетова и Гулжигита Алыкулова.
Что касается гостей, то в их составе новобранцев поболее. Учитывая, что с января их тренирует опытный Владимир Никитенко, они изберут игру «вторым номером». В этой ситуации хозяевам придется взламывать глубокоэшелонированную оборону таразцев за счет позиционных атак и нестандартных действий лидеров. С другой стороны, кайратовцам не впервой играть против таких закрытых команд, поэтому от них ждут только победного результата.
В предыдущих домашних играх «Кайрат» только в четырех случаях проигрывал «Таразу» при 18 победах и шести ничьих. Всего команды провели 55 очных встреч, в которых алматинцы выиграли 28 раз при 12 мирных исходах и 15 неудачах с разницей мячей 75−45.
«Ордабасы» — «Окжетпес».
Шымкентцы сохранили основной костяк, плюс усилились интересным португальским игроком Рубеном Брижиду. В то же время нашли достойную замену Дмитрию Непогодову в лице
В прошлом сезоне «Ордабасы» ни разу не пропустил от «Окжетпеса», победив в двух матчах чемпионата с общим счетом 7:0 (еще одна игра не выявила сильнейшего — 0:0), и между делом выбил кокшетаусцев на стадии 1/8 финала Кубка страны (1:0).
Ранее сторонами было сыграно 37 матчей, в них 16 раз победителями выходили шымкентские игроки при десяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 50−41.
«Тобол» — «Шахтер».
Зимой составы клубов претерпели существенные изменения, в первую очередь это касается карагандинцев, у которых есть как крепкие новички, так и не очень. К первой категории можно отнести Жереми Манзорро, Абделя Ламанжа, Давида Юрченко и
В 2019 году «Тобол» трижды победил «Шахтер» в
8 марта (воскресенье).
«Кайсар» — «Иртыш».
Кызылординцы, несмотря на минимальное поражение, показали добротную игру против «Астаны» в Суперкубке. Да что там говорить, при Стойче Младенове «волки» всегда играли в комбинационный футбол. Еще серьезно поработали на трансферном рынке, где, в
В «личке» преимущество имеет «Иртыш», который в 48 матчах добыл 24 победы при 12 ничьих и 12 поражениях с разницей мячей 56−35.
«Каспий» — «Жетысу».
Новичок КПЛ сделает все от себя зависящее, чтобы не ударить лицом в грязь перед родными трибунами на старте сезона, но по опыту и уровню исполнителей явно уступает семиреченцам. Все же гости проводили более точечную селекцию, удержав в межсезонье ключевых игроков. В любом случае в футболе многое решает удача, от которой собственно и зависит итоговый счет на табло.
В свое время соперники между собой провели 14 матчей, в которых актаусцы одержали пять побед при двух ничьих и семи поражениях с разницей мячей 18−16.