Когда лидеры собрались в Алматы. Превью к первому туру КПЛ-2020

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Футбол. Премьер-лига. Тур 1

7 марта (суббота).

«Астана» — «Кызыл-Жар СК».

Так уж вышло, что из-за замены искусственного поля на главной арене столицы Казахстана «Астана» до июня будет базироваться в Алматы, проводя домашние встречи на стадионе «Жас Кыран».

Думается, в этой паре фаворит очевиден. У шестикратного чемпиона более сыгранная и устоявшаяся команда, усиленная некоторыми новыми игроками. У петропавловцев, напротив, значительно обновился состав, вследствие чего им потребуется определенное время, чтобы наладить игровые связи. При этом столичные футболисты прежде не знали проблем с «Кызыл-Жар СК», выиграв у него шесть игр из шести проведенных с разницей мячей 13−2.

«Кайрат» — «Тараз».

Алматинцы начнут встречу на час позже, а это значит, что любителям футбола придется разрываться между двумя матчами или сделать выбор в пользу конкретной игры. Было бы, конечно, хорошо попасть и на «Астану», и на «Кайрат», но их игры по разным причинам не удалось грамотно развести по времени. Как бы то ни было, алматинский клуб не останется без должной поддержки. Тем более болельщикам интересно посмотреть на его новичков, а именно на Яцека Гуральски, Камо Оганесяна, Абата Аимбетова и Гулжигита Алыкулова.

Что касается гостей, то в их составе новобранцев поболее. Учитывая, что с января их тренирует опытный Владимир Никитенко, они изберут игру «вторым номером». В этой ситуации хозяевам придется взламывать глубокоэшелонированную оборону таразцев за счет позиционных атак и нестандартных действий лидеров. С другой стороны, кайратовцам не впервой играть против таких закрытых команд, поэтому от них ждут только победного результата.

В предыдущих домашних играх «Кайрат» только в четырех случаях проигрывал «Таразу» при 18 победах и шести ничьих. Всего команды провели 55 очных встреч, в которых алматинцы выиграли 28 раз при 12 мирных исходах и 15 неудачах с разницей мячей 75−45.

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«Ордабасы» — «Окжетпес».

Шымкентцы сохранили основной костяк, плюс усилились интересным португальским игроком Рубеном Брижиду. В то же время нашли достойную замену Дмитрию Непогодову в лице экс-вратаря «Кайрата» Владимира Плотникова. «Синегорцы» со своей стороны тоже не бездействовали на трансферном рынке, подписав семерых новичков, состоятельность которых и проверит бронзовый призер КПЛ.

В прошлом сезоне «Ордабасы» ни разу не пропустил от «Окжетпеса», победив в двух матчах чемпионата с общим счетом 7:0 (еще одна игра не выявила сильнейшего — 0:0), и между делом выбил кокшетаусцев на стадии 1/8 финала Кубка страны (1:0).

Ранее сторонами было сыграно 37 матчей, в них 16 раз победителями выходили шымкентские игроки при десяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 50−41.

«Тобол» — «Шахтер».

Зимой составы клубов претерпели существенные изменения, в первую очередь это касается карагандинцев, у которых есть как крепкие новички, так и не очень. К первой категории можно отнести Жереми Манзорро, Абделя Ламанжа, Давида Юрченко и экс-игрока костанайцев Бауыржана Турысбека. Ко второй — воспитанника карагандинского футбола и давно не показывающего должный уровень Александра Кислицына, а также не заигравшего за «Кайрат» Гидеона Баа… Ну и в предстоящий сезон команды вступают с новыми наставниками. «Тобол», как известно, возглавил поднабравшийся приличного опыта казахстанец Григорий Бабаян, а «Шахтер» сделал ставку на украинца Вячеслава Грозного, тренировавшего костанайский клуб в 2012 году. Словом, интересная тренерская дуэль намечается.

В 2019 году «Тобол» трижды победил «Шахтер» в премьер-лиге, тем самым оторвавшись от «горняков» в личных встречах — 29 побед у костанайцев при 12 ничьих и 25 поражениях с разницей мячей 80−73.

8 марта (воскресенье).

«Кайсар» — «Иртыш».

Кызылординцы, несмотря на минимальное поражение, показали добротную игру против «Астаны» в Суперкубке. Да что там говорить, при Стойче Младенове «волки» всегда играли в комбинационный футбол. Еще серьезно поработали на трансферном рынке, где, в общем-то, и павлодарцы «прикупили» немало игроков, отчего и игра ожидается очень интересной. Кстати, последние матчи получались нелегкими для команд, в связи с чем навряд ли в этот день болельщики увидят обилие голов.

В «личке» преимущество имеет «Иртыш», который в 48 матчах добыл 24 победы при 12 ничьих и 12 поражениях с разницей мячей 56−35.

«Каспий» — «Жетысу».

Новичок КПЛ сделает все от себя зависящее, чтобы не ударить лицом в грязь перед родными трибунами на старте сезона, но по опыту и уровню исполнителей явно уступает семиреченцам. Все же гости проводили более точечную селекцию, удержав в межсезонье ключевых игроков. В любом случае в футболе многое решает удача, от которой собственно и зависит итоговый счет на табло.