Стала известна заявка «Кайрата» на КПЛ-2020

В списке оказались шесть легионеров и два представителя страны-члена ЕАЭС (Кыргызстан, Армения).

Когда лидеры собрались в Алматы. Превью к первому туру КПЛ-2020

Отметим, что «Кайрат» в первом туре завтра, 7 марта, в 15:00 примет дома «Тараз». В прошлом сезоне алматинцы стали серебряным призерами, а гости удержались в КПЛ после стыковых матчей.