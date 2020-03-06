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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна заявка «Кайрата» на КПЛ-2020

Алматинский «Кайрат» определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

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В списке оказались шесть легионеров и два представителя страны-члена ЕАЭС (Кыргызстан, Армения).

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Заявка «Кайрата» (амплуа и гражданство согласно данным ПФЛК):

Вратари:. № 1 Стас Покатилов (1992);.

№ 30 Данил Устименко (2000);.

№ 31 Динмухаммед Жомарт (2000).

Защитники:. № 3 Сергей Кейлер (1994);.

№ 4 Нуралы Алип (1999);.

№ 5 Гафуржан Суюмбаев (1990);.

№ 15 Нурлан Даиров (1995);.

№ 20 Раде Дугалич (1992, Сербия);.

№ 24 Дино Миканович (1994, Хорватия);.

№ 27 Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан);.

№ 29 Данияр Усенов (2001).

Полузащитники:. № 6 Яцек Гуральски (1992, Польша);.

№ 8 Айбол Абикен (1996);.

№ 10 Еркебулан Сейдахмет (2000);.

№ 13 Камо Оганесян (1992, Армения);.

№ 14 Адам Адахаджиев (1998);.

№ 17 Султанбек Астанов (1999);.

№ 18 Конрад Вжесиньски (1993, Польша);.

№ 21 Еркебулан Тунгышбаев (1995);.

№ 22 Небойша Косович (1995, Сербия);.

№ 26 Рамазан Оразов (1998);.

№ 28 Алиби Тузакбаев (1999).

Нападающие:. № 7 Абат Аймбетов (1995);.

№ 11 Адеринсола Эсеола (1991, Украина);.

№ 19 Артур Шушеначев (1998).

Отметим, что «Кайрат» в первом туре завтра, 7 марта, в 15:00 примет дома «Тараз». В прошлом сезоне алматинцы стали серебряным призерами, а гости удержались в КПЛ после стыковых матчей.

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