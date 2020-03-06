Стала известна заявка «Кайрата» на КПЛ-2020
Алматинский «Кайрат» определился с заявкой на новый сезон казахстанской
Алматинский «Кайрат» определился с заявкой на новый сезон казахстанской
В списке оказались шесть легионеров и два представителя
Заявка «Кайрата» (амплуа и гражданство согласно данным ПФЛК):
Вратари:. № 1 Стас Покатилов (1992);.
№ 30 Данил Устименко (2000);.
№ 31 Динмухаммед Жомарт (2000).
Защитники:. № 3 Сергей Кейлер (1994);.
№ 4 Нуралы Алип (1999);.
№ 5 Гафуржан Суюмбаев (1990);.
№ 15 Нурлан Даиров (1995);.
№ 20 Раде Дугалич (1992, Сербия);.
№ 24 Дино Миканович (1994, Хорватия);.
№ 27 Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан);.
№ 29 Данияр Усенов (2001).
Полузащитники:. № 6 Яцек Гуральски (1992, Польша);.
№ 8 Айбол Абикен (1996);.
№ 10 Еркебулан Сейдахмет (2000);.
№ 13 Камо Оганесян (1992, Армения);.
№ 14 Адам Адахаджиев (1998);.
№ 17 Султанбек Астанов (1999);.
№ 18 Конрад Вжесиньски (1993, Польша);.
№ 21 Еркебулан Тунгышбаев (1995);.
№ 22 Небойша Косович (1995, Сербия);.
№ 26 Рамазан Оразов (1998);.
№ 28 Алиби Тузакбаев (1999).
Нападающие:. № 7 Абат Аймбетов (1995);.
№ 11 Адеринсола Эсеола (1991, Украина);.
№ 19 Артур Шушеначев (1998).
Отметим, что «Кайрат» в первом туре завтра, 7 марта, в 15:00 примет дома «Тараз». В прошлом сезоне алматинцы стали серебряным призерами, а гости удержались в КПЛ после стыковых матчей.