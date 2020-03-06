Чемпион Казахстана по футболу получил четыре года тюрьмы за смертельное ДТП

Суд признал 37-летнего Левигу виновным в ДТП, в котором погиб бывший полузащитник сборной Украины Сергей Закарлюка. Его взяли под стражу в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен (более 3,6 миллиона тенге) родителям погибшего. Он может оспорить решение в течение 30 дней.
ДТП случилось 5 октября 2014 года: Левига был водителем легкового автомобиля, Закарлюка — на пассажирском сидении. Mercedes с футболистами врезалась в военный грузовик, который стоял на трассе с включенным аварийным сигналом.
По версии следствия, смертельное ДТП случилось по вине Левиги. Сам
По версии Левиги, причиной аварии стало то, что едущая перед ними машина резко сместилась влево, не включая поворотник,
На суде Левига просил амнистию и освобождение от наказания, поскольку у него несовершеннолетний ребенок. Пассажиры военного грузовика дали свидетельские показания, что у футболиста были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения.
Автотехническая экспертиза подтвердила, что у легкового автомобиля Левиги было достаточно времени, чтобы затормозить или другим способом избежать столкновения.
На профессиональном уровне Левига после аварии не играл. В 2010 году он забил один гол в 11 матчах за «Тобол», с которым стал чемпионом Казахстана. Затем Левига перешел в азербайджанский «Баку», но спустя полгода вернулся в Украину.
В апреле 2016 года Левига, перенесший операцию после аварии, начал играть в любительской лиге Полтавской области. В 2018 году он выступал за две любительские команды в чемпионате ДНР, которую Украина считает «временно оккупированной территорией».