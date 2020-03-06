Чемпион Казахстана по футболу получил четыре года тюрьмы за смертельное ДТП

Суд признал 37-летнего Левигу виновным в ДТП, в котором погиб бывший полузащитник сборной Украины Сергей Закарлюка. Его взяли под стражу в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен (более 3,6 миллиона тенге) родителям погибшего. Он может оспорить решение в течение 30 дней.

ДТП случилось 5 октября 2014 года: Левига был водителем легкового автомобиля, Закарлюка — на пассажирском сидении. Mercedes с футболистами врезалась в военный грузовик, который стоял на трассе с включенным аварийным сигналом.

По версии следствия, смертельное ДТП случилось по вине Левиги. Сам экс-футболист свою вину не признал, заявив, что двигался со скоростью 80−90 километров в час.

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По версии Левиги, причиной аварии стало то, что едущая перед ними машина резко сместилась влево, не включая поворотник, из-за чего он не успел среагировать на неподвижный грузовик. Также экс-форвард отметил, что добровольно компенсировал 400 тысяч гривен вдове Закарлюки, а с его родителями не смог договориться.

На суде Левига просил амнистию и освобождение от наказания, поскольку у него несовершеннолетний ребенок. Пассажиры военного грузовика дали свидетельские показания, что у футболиста были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что у легкового автомобиля Левиги было достаточно времени, чтобы затормозить или другим способом избежать столкновения.

На профессиональном уровне Левига после аварии не играл. В 2010 году он забил один гол в 11 матчах за «Тобол», с которым стал чемпионом Казахстана. Затем Левига перешел в азербайджанский «Баку», но спустя полгода вернулся в Украину.