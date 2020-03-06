В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

Первое изменение коснётся ввода мяча из аута — вместо вбрасывания руками футболисты смогут разыгрывать его с газона. При исполнении штрафного удара игрок сможет разыграть мяч с самим собой и начать наступление на ворота. Наказание в виде жёлтой карточки будет сопровождаться временным удалением футболиста с поля. Также будет отменён лимит на замены, а с игровым временем будут произведены изменения, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры. Новые правила будут опробованы в молодёжных лигах.



«Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но мы думаем, что наш долг — подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола», — цитирует де Йонга AD.