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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Хейс де Йонг сообщил о планах организации протестировать новые правила игры.

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Источник: Reuters

Первое изменение коснётся ввода мяча из аута — вместо вбрасывания руками футболисты смогут разыгрывать его с газона. При исполнении штрафного удара игрок сможет разыграть мяч с самим собой и начать наступление на ворота. Наказание в виде жёлтой карточки будет сопровождаться временным удалением футболиста с поля. Также будет отменён лимит на замены, а с игровым временем будут произведены изменения, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры. Новые правила будут опробованы в молодёжных лигах.

«Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но мы думаем, что наш долг — подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола», — цитирует де Йонга AD.

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5 марта 2019© Ньюстюб
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