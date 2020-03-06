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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за общего владельца — россиянина Саввиди. Наказание на руку команде Карреры

Дисциплинарный орган Суперлиги Греции снял очки с двух клубов — ПАОК и «Ксанти». Расследование выявило, что клубы спонсирует один и тот же человек — российский бизнесмен Иван Саввиди. Это запрещено правилами.

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Источник: РИА "Новости"

ПАОК лишился семи очков, «Ксанти» — 12.

Потеря очков клубом из Салоников на руку АЕК, которым руководит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. ПАОК остался на втором месте в таблице, но после снятия очков опережает АЕК только на один балл — 52 против 51. Вторая строчка дает право участия в Лиге чемпионов. Лидирует «Олимпиакос», который за 26 туров первого этапа не потерпел ни одного поражения (20 побед, 6 ничьих) и пропустил только 9 голов.

ПАОК при спонсорстве Ивана Саввиди в прошлом сезоне стал чемпионом Греции, впервые с 1985 года. А в 2018 году чемпионат приостанавливали из-за поведения Саввиди — после игры с АЕК он вышел на поле с пистолетом.

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16 сентября 2019© Ньюстюб
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