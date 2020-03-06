ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за общего владельца — россиянина Саввиди. Наказание на руку команде Карреры

Потеря очков клубом из Салоников на руку АЕК, которым руководит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. ПАОК остался на втором месте в таблице, но после снятия очков опережает АЕК только на один балл — 52 против 51. Вторая строчка дает право участия в Лиге чемпионов. Лидирует «Олимпиакос», который за 26 туров первого этапа не потерпел ни одного поражения (20 побед, 6 ничьих) и пропустил только 9 голов.