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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» готов предложить Зидану контракт с годовой зарплатой € 8 млн

Туринский «Ювентус» собирается пригласить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2020

Руководство «Юве» готово сделать Зидану предложение о контракте на три года с годовой зарплатой £ 7 млн (€ 8,06 млн). С большой долей вероятности 47-летний французский специалист покинет мадридский «Реал» в конце сезона.

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Сообщается, что Зидан сохранил тесную связь с «Ювентусом», в котором играл с 1996 по 2001 год. Француз рассматривает возможность возвращения в Турин.

Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов является Маурисио Почеттино, возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Давление на Зидана возросло из-за поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

В итальянском клубе уже вели переговоры с Зиданом весной 2019 года. «Бьянконери» связывали с ним будущее клуба, однако в связи с его возвращением в Испанию были вынуждены пересмотреть планы.

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17 сентября 2018© Ньюстюб
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