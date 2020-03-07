«Ювентус» готов предложить Зидану контракт с годовой зарплатой € 8 млн
Туринский «Ювентус» собирается пригласить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.
Туринский «Ювентус» собирается пригласить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.
Руководство «Юве» готово сделать Зидану предложение о контракте на три года с годовой зарплатой £ 7 млн (€ 8,06 млн). С большой долей вероятности 47-летний французский специалист покинет мадридский «Реал» в конце сезона.
Сообщается, что Зидан сохранил тесную связь с «Ювентусом», в котором играл с 1996 по 2001 год. Француз рассматривает возможность возвращения в Турин.
Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов является Маурисио Почеттино, возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Давление на Зидана возросло
В итальянском клубе уже вели переговоры с Зиданом весной 2019 года. «Бьянконери» связывали с ним будущее клуба, однако в связи с его возвращением в Испанию были вынуждены пересмотреть планы.