Матч «Страсбург» — «ПСЖ» перенесён из-за угрозы коронавируса
Встреча 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» перенесена на неопределённую дату
Встреча 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» перенесена на неопределённую дату
Матч должен был состоятся в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» сегодня, 7 марта, и начаться в 19:30 мск.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 68 очков. «Страсбург» (38) занимает 10-е место.
11 марта «ПСЖ» проведёт ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 23:00 мск. В первой встрече победу одержала немецкой команда — 2:1.