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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Страсбург» — «ПСЖ» перенесён из-за угрозы коронавируса

Встреча 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» перенесена на неопределённую дату из-за угрозы коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба парижан на странице клуба в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

Матч должен был состоятся в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» сегодня, 7 марта, и начаться в 19:30 мск.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 68 очков. «Страсбург» (38) занимает 10-е место.

11 марта «ПСЖ» проведёт ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 23:00 мск. В первой встрече победу одержала немецкой команда — 2:1.

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6 марта© Ньюстюб
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