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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» c Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 7 марта. «Валенсия» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Алавесом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» гол на счету Даниэля Парехо (34-я минута), у хозяев отличился Эдгар Мендес (34). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев провел 82 минуты, не сумев отметиться результативными действиями, и был заменен.

Парехо забил гол со штрафного прямым ударом. С сезона-2014/15 он забил 11 таких голов в чемпионате и занимает по этому показателю второе место, уступая по этому показателю лишь аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, на счету которого 24 мяча.

«Валенсия» занимает седьмое место в чемпионате, набрав 42 очка, «Алавес» идет на 11-й строчке, в активе клуба 32 очка. В следующем туре «Валенсия» дома сыграет с «Леванте» 14 марта, «Алавес» днем позднее на выезде встретится с «Эспаньолом».

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Алавес
1:1
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 276.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Mendizorrotza, 14083 зрителя
Главные тренеры
Асьер ГаританоАльберт Селадес
Голы
Эдгар Мендес(Виктор Сиснерос Лагуардия)73′
Даниэль Парехо34′
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
13Яспер Силлессен
3Рубен Дуарте
5Габриэл Паулиста
4Родригу Эли
42′
12Муктар Диакаби
90′
5Виктор Сиснерос Лагуардия
14Хосе Гайя
61′
23Ксимо Наварро
39′
18Даниэль Васс
7Перес Мартинес Лукас
36′
6Жоффре Кондогбья
35′
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
62′
8Карлос Солер
16Эдгар Мендес
84′
10Даниэль Парехо
10Виктор Камараса
76′
25Алессандро Флоренци
65′
20Пере Понс
17Франсис Коклен
15Любомир Фейса
82′
9Кевин Гамейро
72′
19Ману Гарсия
7Гонсалу Гедеш
11Луис Риоха
65′
11Денис Черышев
82′
29Борха Сайнс
19Морено Родриго
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
9Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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