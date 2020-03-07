«Валенсия» c Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 7 марта. «Валенсия» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Алавесом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 7 марта. «Валенсия» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Алавесом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе «Валенсии» гол на счету Даниэля Парехо (34-я минута), у хозяев отличился Эдгар Мендес (34). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев провел 82 минуты, не сумев отметиться результативными действиями, и был заменен.
Парехо забил гол со штрафного прямым ударом. С сезона-2014/15 он забил 11 таких голов в чемпионате и занимает по этому показателю второе место, уступая по этому показателю лишь аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, на счету которого 24 мяча.
«Валенсия» занимает седьмое место в чемпионате, набрав 42 очка, «Алавес» идет на 11-й строчке, в активе клуба 32 очка. В следующем туре «Валенсия» дома сыграет с «Леванте» 14 марта, «Алавес» днем позднее на выезде встретится с «Эспаньолом».
|Асьер Гаритано
|Альберт Селадес
|Эдгар Мендес(Виктор Сиснерос Лагуардия)
|73′
|Даниэль Парехо
|34′
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|13
|Яспер Силлессен
|3
|Рубен Дуарте
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Родригу Эли
42′
|12
|Муктар Диакаби
90′
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|14
|Хосе Гайя
61′
|23
|Ксимо Наварро
39′
|18
|Даниэль Васс
|7
|Перес Мартинес Лукас
36′
|6
|Жоффре Кондогбья
35′
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
62′
|8
|Карлос Солер
|16
|Эдгар Мендес
84′
|10
|Даниэль Парехо
|10
|Виктор Камараса
76′
|25
|Алессандро Флоренци
65′
|20
|Пере Понс
|17
|Франсис Коклен
|15
|Любомир Фейса
82′
|9
|Кевин Гамейро
72′
|19
|Ману Гарсия
|7
|Гонсалу Гедеш
|11
|Луис Риоха
65′
|11
|Денис Черышев
82′
|29
|Борха Сайнс
|19
|Морено Родриго
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)