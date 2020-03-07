«Валенсия» c Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче чемпионата Испании

Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» гол на счету Даниэля Парехо (34-я минута), у хозяев отличился Эдгар Мендес (34). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев провел 82 минуты, не сумев отметиться результативными действиями, и был заменен.

Парехо забил гол со штрафного прямым ударом. С сезона-2014/15 он забил 11 таких голов в чемпионате и занимает по этому показателю второе место, уступая по этому показателю лишь аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, на счету которого 24 мяча.

«Валенсия» занимает седьмое место в чемпионате, набрав 42 очка, «Алавес» идет на 11-й строчке, в активе клуба 32 очка. В следующем туре «Валенсия» дома сыграет с «Леванте» 14 марта, «Алавес» днем позднее на выезде встретится с «Эспаньолом».