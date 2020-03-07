«Амьен» сыграл вничью с «Марселем» в чемпионате Франции
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Амьена» сыграли вничью с «Марселем» в 28-м туре чемпионата Франции, уступая по ходу матча со счетом 0:2.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Амьена» сыграли вничью с «Марселем» в 28-м туре чемпионата Франции, уступая по ходу матча со счетом 0:2.
Игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. На мячи Моргана Сансона (45+1-я минута) и Димитри Пайета (57-я) гости ответили голами Серу Гирасси (83-я) и Самана Годдоса (90+4-я).
«Марсель» (56 очков) остался на втором месте в таблице и в следующем матче 14 марта сыграет на выезде с «Монпелье». «Амьен» (23) идет предпоследним и в следующем туре 14 марта примет «Анже».
|Андре Виллаш-Боаш
|Лука Элснер
|Морган Сансон
|45+1′
|Серу Гирасси
|83′
|Димитри Пайет
|57′
|Саман Годдос
|90+5′
|30
|Стив Манданда
|1
|Режис Гюртнер
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|3
|Артуро Калабрези
60′
|4
|Бубакар Камара
|4
|Николас Опоку
|18
|Жордан Амави
17′
|14
|Хайтам Алеесами
|12
|Кевин Стротман
|27
|Орельен Шеджу
|21
|Валентен Ронжье
|8
|Бонгани Зунгу
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|9
|Серу Гирасси
|28
|Валер Жермен
|10
|Гаэль Какюта
|17
|Буна Сарр
77′
|6
|Тома Монкондюи
38′71′
|2
|Хироки Сакаи
|17
|Алексис Блен
|8
|Морган Сансон
90′
|21
|Исаак Мбенза
62′
|27
|Максим Лопес
|19
|Чадрак Аколо
|10
|Димитри Пайет
40′80′
|28
|Фуссени Диабате
80′
|26
|Флориан Товен
|7
|Саман Годдос
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)