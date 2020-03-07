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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амьен» сыграл вничью с «Марселем» в чемпионате Франции

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Амьена» сыграли вничью с «Марселем» в 28-м туре чемпионата Франции, уступая по ходу матча со счетом 0:2.

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Игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. На мячи Моргана Сансона (45+1-я минута) и Димитри Пайета (57-я) гости ответили голами Серу Гирасси (83-я) и Самана Годдоса (90+4-я).

«Марсель» (56 очков) остался на втором месте в таблице и в следующем матче 14 марта сыграет на выезде с «Монпелье». «Амьен» (23) идет предпоследним и в следующем туре 14 марта примет «Анже».

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Марсель
2:2
Первый тайм: 1:0
Амьен
Футбол, Франция, Тур 286.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Velodrome, 49748 зрителей
Главные тренеры
Андре Виллаш-БоашЛука Элснер
Голы
Морган Сансон45+1′
Серу Гирасси83′
Димитри Пайет57′
Саман Годдос90+5′
Составы команд
30Стив Манданда
1Режис Гюртнер
3Соберон Альваро Гонсалес
3Артуро Калабрези
60′
4Бубакар Камара
4Николас Опоку
18Жордан Амави
17′
14Хайтам Алеесами
12Кевин Стротман
27Орельен Шеджу
21Валентен Ронжье
8Бонгани Зунгу
9Дарио Исмаэль Бенедетто
9Серу Гирасси
28Валер Жермен
10Гаэль Какюта
17Буна Сарр
77′
6Тома Монкондюи
38′71′
2Хироки Сакаи
17Алексис Блен
8Морган Сансон
90′
21Исаак Мбенза
62′
27Максим Лопес
19Чадрак Аколо
10Димитри Пайет
40′80′
28Фуссени Диабате
80′
26Флориан Товен
7Саман Годдос
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
13Фолы17
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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