«Амьен» сыграл вничью с «Марселем» в чемпионате Франции

Игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. На мячи Моргана Сансона (45+1-я минута) и Димитри Пайета (57-я) гости ответили голами Серу Гирасси (83-я) и Самана Годдоса (90+4-я).

«Марсель» (56 очков) остался на втором месте в таблице и в следующем матче 14 марта сыграет на выезде с «Монпелье». «Амьен» (23) идет предпоследним и в следующем туре 14 марта примет «Анже».