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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

МЕХИКО, 7 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Парагвая выдала ордер на арест футболиста Роналдиньо за использование поддельного паспорта.

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Источник: AP 2020

«Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения», — сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.

В среду в номере отеля в Парагвае, где остановились Роналдиньо и его брат Роберто, прошел обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные паспорта этой страны на имя игрока и его родственника. В пятницу футболиста освободили из-под стражи без предъявления обвинений после дачи показаний в прокуратуре.

По информации ABC Color, паспорта, по которым Роналдиньо с братом въехали в Парагвай, принадлежат двум женщинам. Согласно первоначальным показаниям экс-футболиста, паспорт он раздобыл еще в Бразилии, но затем Роналдиньо заявил, что получил документ в аэропорту Парагвая.

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