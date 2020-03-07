В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
МЕХИКО, 7 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Парагвая выдала ордер на арест футболиста Роналдиньо за использование поддельного паспорта.
МЕХИКО, 7 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Парагвая выдала ордер на арест футболиста Роналдиньо за использование поддельного паспорта.
«Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения», — сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
По информации ABC Color, паспорта, по которым Роналдиньо с братом въехали в Парагвай, принадлежат двум женщинам. Согласно первоначальным показаниям