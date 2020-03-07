Новичок КПЛ подписал французского футболиста

27-летний полузащитник является воспитанником французского «Сент-Этьена». Поиграв некоторое время в Алжире, перебрался в Португалию, где защищал цвета клубов «Бейра-Мар», «Эшторил», «Тондела». Также играл за турецкие «Манисаспор» и «Болуспор».