Новичок КПЛ подписал французского футболиста
«Каспий» усилился французским футболистом алжирского происхождения Биллалом Себаихи. Контракт, согласно данным Transfermarkt, подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Каспий» усилился французским футболистом алжирского происхождения Биллалом Себаихи. Контракт, согласно данным Transfermarkt, подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний полузащитник является воспитанником французского «Сент-Этьена». Поиграв некоторое время в Алжире, перебрался в Португалию, где защищал цвета клубов «Бейра-Мар», «Эшторил», «Тондела». Также играл за турецкие «Манисаспор» и «Болуспор».
Отметим, что сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в
Зимой актаусцы также подписали Марко Милошевича, Александара Станисавлевича, Лайонела Адамса, Сержа Ньюадзи, Еркина Тапалова, Владислава Сиротова, Тараса Бондаренко, Рахимжана Розыбакиева, Стефана Букораца, Дениса Кавлинова, Марата Шахметова, Рамазана Каримова, Султана Сагнаева, Михаила Габышева.