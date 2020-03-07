Почему «Ливерпуль», который рвал всех в АПЛ, теперь проигрывает. Есть конкретные ответы
Это пройдёт.
Это пройдёт.
«Ливерпуль» в последних четырех играх: три поражения. «Ливерпуль» в 42 двух матчах до этого: два поражения.
Команда Клоппа проиграла «Атлетико» в ЛЧ,
«Ливерпуль» побеждал чаще, чем должен: команду как будто сопровождал ангел фортуны. Но существует и математическая справедливость — им не могло так везти весь сезон; и вот — это прекратилось.
Вы
Играть на таком уровне им позволяет идеально выстроенная система Клоппа, которая скрывает их слабые стороны с мячом (раз). И огромный беговой объем (два).
В открытом доступе нет
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Так вот. Невозможно без остановки весь сезон бегать в такой интенсивности и не просесть. Да, даже центр «Ливерпуля» устает.
• «Атлетико» не только элитно отзащищался, но и физически осадил «Ливерпуль». Обычно защищающиеся против «Ливерпуля» команды перекрывают пространство у штрафной, но оставляют оголенные фланги, откуда поливают Роберстон и Трент. «Атлетико» за счет движения не оставил свободных мест и на флангах.
• С «Вест Хэмом» тоже были проблемы, несмотря на победу. У «Ливерпуля» плохо работал контрпрессинг, плюс команда не успевала возвращаться из атак. И провалы в центральной зоне: в моменте второго гола «Вест Хэма» Ноубл и Лансини три раза за атаку получили мяч прямо перед штрафной и вообще без опеки.
• С «Уотфордом» прямо показательно отключился не только контрпрессинг (отборы после потери, если что), но и насыщение зон в позиционных атаках. Да, для вскрытия плотной обороны, физика тоже играет важную роль (постоянные открывания и создания большинства в зоне мяча).
• С «Челси» играли в кубке и полурезервом, но все же — полузащиту просто разрывали (хуже всех сыграл Фабиньо), куча свободных зон, отсутствие отборов после потерь.
Вероятно, это особенность нагрузок немца: его команды действительно проседают во второй половине зимы.
Сезон-2016/17: 12 матчей в
Сезон-2017/18: 10 матчей в
Сезон-2018/19: 10 матчей в
В этом сезоне: 14 матчей — два поражения, одна ничья.
То есть «Ливерпуль» в любом случае уникален в этом сезоне.
Капитан в игре с «Атлетико» потянул заднюю поверхность бедра и вылетел предположительно на месяц. С «Вест Хэмом», «Уотфордом» и «Челси» он не играл.
Хендерсон — это трудяга, монстр движения без мяча, проделывающий в каждом матче огромный объем. Возможно, это просто совпадение, что полузащита подрассыпалась и устала, когда вылетел Хендо.
Но есть факты. В этом сезоне «Ливерпуль» побеждает в 82.4% матчах, когда Хендерсон на поле. Без него — в 58.3%. С Хендо Ливерпуль пропускает 0.7 голов за игру, без — 1.8.
Цитата Робертсона здесь отлично подходит: «Ты начинаешь ценить Хендо, когда тренируешься с ним каждый день, и когда он пропускает матчи».