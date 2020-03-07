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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» стартовала с разгромной победы в КПЛ-2020

«Астана» выиграла у «Кызыл-Жар СК» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча на стадионе «Жас Кыран» завершилась со счетом 4:0 в пользу столичного клуба. В составе хозяев дубль оформил нападающий сборной Кипра Пиерос Сотириу, отличившийся на 51-й и 81-й минутах соответственно. Также точными ударами на 88-й и 90-й минутах отметились Рунар Сигурьонссон и Марин Томасов.

Стоит отметить, что шестикратный чемпион мог забить еще в первом тайме, но его игроков подвела неточность в завершающей фазе атак.

Следующий матч «Астана» проведет против «Ордабасы» в Алматы в рамках перенесенного 18-го тура.

Добавим, что подопечные Михала Билека до лета свои домашние матчи будут проводить на «Жас Кыране» в связи с заменой искусственного газона на «Астана Арене».

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