«Астана» стартовала с разгромной победы в КПЛ-2020

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Встреча на стадионе «Жас Кыран» завершилась со счетом 4:0 в пользу столичного клуба. В составе хозяев дубль оформил нападающий сборной Кипра Пиерос Сотириу, отличившийся на 51-й и 81-й минутах соответственно. Также точными ударами на 88-й и 90-й минутах отметились Рунар Сигурьонссон и Марин Томасов.

Стоит отметить, что шестикратный чемпион мог забить еще в первом тайме, но его игроков подвела неточность в завершающей фазе атак.

Следующий матч «Астана» проведет против «Ордабасы» в Алматы в рамках перенесенного 18-го тура.