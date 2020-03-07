«Кайрат» стартовал с тяжелой победы над «Таразом» в КПЛ-2020
Алматинский «Кайрат» стартовал с домашней победы над «Таразом» в новом сезоне казахстанской
Алматинский «Кайрат» стартовал с домашней победы над «Таразом» в новом сезоне казахстанской
Игра проходила сегодня, 7 марта, и завершилась со счетом 2:1.
В первом тайме команды обменялись голами. На 24-й минуте польский хавбек Конрад Вжесиньски вывел «Кайрат» вперед, но «Тараз» на 29-й ответил точным ударом австрийского форварда Нильса Цатля, который пополнил клуб в межсезонье.
Исход игры решился на 83-й минуте. В своей штрафной вратарь «Тараза» Джурахон Бабаханов сбил нападающего Артура Шушеначева, за что был назначен пенальти. Удар форварда Абата Аймбетова с «точки» Бабаханов парировал, но на добивание все тот же Аймбетов смог затолкать мяч в ворота.
Следующий матч «Кайрат» проведет 11 марта на своем поле против «Окжетпеса» — игра 18-го тура перенесена по договоренности между клубами, а «Тараз» 15 марта дома примет «Ордабасы».