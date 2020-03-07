Гол португальского новичка принес «Ордабасы» победу над «Окжетпесом» на старте КПЛ-2020
Шымкентский «Ордабасы» на своем поле победил кокшетауский «Окжетпес» в первом туре казахстанской премьер-лиги-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» на своем поле победил кокшетауский «Окжетпес» в первом туре казахстанской премьер-лиги-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 7 марта, на стадионе «Намыс» и завершилась со счетом 1:0.
Исход матча решил гол на 57-й минуте. Его автором стал португальский полузащитник Рубен Брижиду, который перешел в «Ордабасы» в межсезонье за 50 тысяч евро из болгарского «Берое».
Следующие игры «Ордабасы» и «Окжетпес» проведут 11 марта в Алматы в рамках перенесенных матчей. Шымкентцы встретятся с «Астаной», а кокшетаусцы — с «Кайратом».