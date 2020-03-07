Гол португальского новичка принес «Ордабасы» победу над «Окжетпесом» на старте КПЛ-2020

Игра прошла сегодня, 7 марта, на стадионе «Намыс» и завершилась со счетом 1:0.

Исход матча решил гол на 57-й минуте. Его автором стал португальский полузащитник Рубен Брижиду, который перешел в «Ордабасы» в межсезонье за 50 тысяч евро из болгарского «Берое».