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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Гол португальского новичка принес «Ордабасы» победу над «Окжетпесом» на старте КПЛ-2020

Шымкентский «Ордабасы» на своем поле победил кокшетауский «Окжетпес» в первом туре казахстанской премьер-лиги-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 7 марта, на стадионе «Намыс» и завершилась со счетом 1:0.

Исход матча решил гол на 57-й минуте. Его автором стал португальский полузащитник Рубен Брижиду, который перешел в «Ордабасы» в межсезонье за 50 тысяч евро из болгарского «Берое».

Следующие игры «Ордабасы» и «Окжетпес» проведут 11 марта в Алматы в рамках перенесенных матчей. Шымкентцы встретятся с «Астаной», а кокшетаусцы — с «Кайратом».

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