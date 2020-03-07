«Против нас закрываются и не хотят играть». Шпилевский — о первой победе «Кайрата» в КПЛ и трансфере защитника

Игра первого тура казахстанской премьер-лиги прошла сегодня, 7 марта, в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

По словам Шпилевского, «Тараз», как и другие команды КПЛ, решил закрыться против «Кайрата», поэтому победа получилась такой тяжелой.

— Поздравляю всех с началом сезона. Ожидалась, конечно, другая погода, но как мне рассказывали, когда играли в Суперкубке-2016, то была похожая погода, и это стало своего рода традицией. Но это ни в коем случае не отговорка.

Первый тайм для нас был очень тяжелым, как и вся игра. Я не был доволен, потому что мы еще не окунулись в реалии чемпионата и то, что нас ожидает, не выполняли то, что было задумано. Наших принципов я не видел на сто процентов.

Во втором тайме ребята показали свое лицо: совсем другие скорости, совсем другая агрессия. В конце мы заслуженно одержали победу.

Хотелось бы отдельно поблагодарить нашу команду гринкиперов, в частности Виктора Яроменко, которые хорошо справились с работой по подготовке поля.

— По вчерашней открытой тренировке, а также на фоне удачных матчей на сборах в Турции многие ожидали, что «Кайрат» пройдется катком по «Таразу». А в этой игре мы увидели осторожный «Кайрат».

— Какой-то трансфер вчерашней тренировки перенести на сегодняшний матч нельзя. Вчера мы играли шесть-на-шесть в серии по две минуты, поэтому никакого переноса не могло быть.

В Турции мы играли против топ-команд, и не только, и там ожидалась другая игра, так как мы были аутсайдером, а соперник фаворитом. Не то, чтобы нам было легче, но то, что мы хотели от соперника, а именно быстрые переключения после отбора, которые предоставляли нам зоны, их было гораздо больше. Соперник хотел с нами играть. Сегодня, как и многие команды в нашем чемпионате не хотят против нас играть, закрываясь в своей штрафной. Для этой игры нам нужны определенные скорости, а ее сегодня не было.

Говорить о том, что мы бы прошлись катком по «Таразу» — очень высокомерно, потому что все умеют смещаться и выдвигаться, биться и бодаться. Против таких команд гораздо сложнее играть. Погода — ни в коем случае не отговорка.

Согласен с тем, что мы действовали осторожно, где-то была нервозность. Все-таки первая игра, хотели начать с победы. Я не доволен первым таймом, но доволен вторым.

— Сегодня не вышли два основных игрока — Эсеола и Абикен. Насколько серьезны их травмы?

— Адеринсола получил повреждение голеностопа в матче «Зенитом». Сегодня мы проведем тренировку на базе с теми ребятами, кто получает мало игровой практики или вовсе не играет, например, Эсеола. Вчера у него были болевые ощущения. Посмотрим, будет ли он готов к матчу с «Окжетпесом».

Абикен на прошлой неделе болел ангиной, потом он начал тренироваться и ему вновь стало хуже. Сегодня первый день был без температуры. Рассчитываем, что в понедельник он присоединится к общей группе.

— Ожидаются ли приобретения новых защитников, так как в клубе лишь два номинальных центрбека?

— Да, они будут. Надеюсь, в скором времени. Все должны понимать, что мы подбираем игроков точечно, чтобы не ошибиться. Если смотрели матчи на сборах и видели, как действовала наша пара Дугалич — Алип. Тяжело найти адекватную замену им, которая поедет в Казахстан и подойдет нам по финансовым возможностям.