«Против нас закрываются и не хотят играть». Шпилевский — о первой победе «Кайрата» в КПЛ и трансфере защитника
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над «Таразом», сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над «Таразом», сообщает KazFootball.kz.
Игра первого тура казахстанской
По словам Шпилевского, «Тараз», как и другие команды КПЛ, решил закрыться против «Кайрата», поэтому победа получилась такой тяжелой.
— Поздравляю всех с началом сезона. Ожидалась, конечно, другая погода, но как мне рассказывали, когда играли в Суперкубке-2016, то была похожая погода, и это стало своего рода традицией. Но это ни в коем случае не отговорка.
Первый тайм для нас был очень тяжелым, как и вся игра. Я не был доволен, потому что мы еще не окунулись в реалии чемпионата и то, что нас ожидает, не выполняли то, что было задумано. Наших принципов я не видел на сто процентов.
Во втором тайме ребята показали свое лицо: совсем другие скорости, совсем другая агрессия. В конце мы заслуженно одержали победу.
Хотелось бы отдельно поблагодарить нашу команду гринкиперов, в частности Виктора Яроменко, которые хорошо справились с работой по подготовке поля.
— По вчерашней открытой тренировке, а также на фоне удачных матчей на сборах в Турции многие ожидали, что «Кайрат» пройдется катком по «Таразу». А в этой игре мы увидели осторожный «Кайрат».
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В Турции мы играли против
Говорить о том, что мы бы прошлись катком по «Таразу» — очень высокомерно, потому что все умеют смещаться и выдвигаться, биться и бодаться. Против таких команд гораздо сложнее играть. Погода — ни в коем случае не отговорка.
Согласен с тем, что мы действовали осторожно,
— Сегодня не вышли два основных игрока — Эсеола и Абикен. Насколько серьезны их травмы?
— Адеринсола получил повреждение голеностопа в матче «Зенитом». Сегодня мы проведем тренировку на базе с теми ребятами, кто получает мало игровой практики или вовсе не играет, например, Эсеола. Вчера у него были болевые ощущения. Посмотрим, будет ли он готов к матчу с «Окжетпесом».
Абикен на прошлой неделе болел ангиной, потом он начал тренироваться и ему вновь стало хуже. Сегодня первый день был без температуры. Рассчитываем, что в понедельник он присоединится к общей группе.
— Ожидаются ли приобретения новых защитников, так как в клубе лишь два номинальных центрбека?
— Да, они будут. Надеюсь, в скором времени. Все должны понимать, что мы подбираем игроков точечно, чтобы не ошибиться. Если смотрели матчи на сборах и видели, как действовала наша пара Дугалич — Алип. Тяжело найти адекватную замену им, которая поедет в Казахстан и подойдет нам по финансовым возможностям.
Отметим, что следующий матч «Кайрат» проведет 11 марта на своем поле против «Окжетпеса» — игра 18-го тура перенесена по договоренности между клубами, а «Тараз» 15 марта дома примет «Ордабасы».