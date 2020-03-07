«Ливерпуль» обыграл клуб российского бизнесмена в матче АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На девятой минуте в составе гостей отличился Каллум Уилсон. Через 16 минут Мохамед Салах восстановил равенство. На 33-й минуте Садио Мане вывел красных вперед.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 82 очка и увеличить отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» до 25 очков. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 27 очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре мерсисайдцы 16 марта на выезде сыграют с «Эвертоном». «Борнмут» двумя днями раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».