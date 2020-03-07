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11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
18Самые известные ученицы Тутберидзе
17:45 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» обыграл клуб российского бизнесмена в матче АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На девятой минуте в составе гостей отличился Каллум Уилсон. Через 16 минут Мохамед Салах восстановил равенство. На 33-й минуте Садио Мане вывел красных вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 82 очка и увеличить отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» до 25 очков. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 27 очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре мерсисайдцы 16 марта на выезде сыграют с «Эвертоном». «Борнмут» двумя днями раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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Футбол, Англия, Тур 297.03.2020, 15:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппЭдди Хоуи
Голы
Мохамед Салах(Садио Мане)25′
Каллум Уилсон(Джефферсон Лерма)9′
Садио Мане(Виргил ван Дейк)33′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
12Аарон Рамсдейл
4Виргил ван Дейк
5Натан Аке
12Джо Гомес
15Адам Смит
66Трент Александр-Арнолд
17Джек Стэйси
3Фабинью
16Льюис Кук
5Джорджиньо Вайналдум
29Филип Биллинг
7Джеймс Милнер
13Каллум Уилсон
90+2′
10Садио Мане
24Райан Фрэйзер
11Мохамед Салах
3Стив Кук
19′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
84′
25Джек Симпсон
20Адам Лаллана
8Джефферсон Лерма
80′
9Роберту Фирмину
90′
4Дэн Гослинг
27Дивок Ориги
19Джуниор Станислас
68′
9Доминик Соланке
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
10Фолы12
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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