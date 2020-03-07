«Ливерпуль» обыграл клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 29-го тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 29-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На девятой минуте в составе гостей отличился Каллум Уилсон. Через 16 минут Мохамед Салах восстановил равенство. На 33-й минуте Садио Мане вывел красных вперед.
Победа позволила «Ливерпулю» набрать 82 очка и увеличить отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» до 25 очков. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 27 очками находится на 18-й позиции.
В следующем туре мерсисайдцы 16 марта на выезде сыграют с «Эвертоном». «Борнмут» двумя днями раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».
|Юрген Клопп
|Эдди Хоуи
|Мохамед Салах(Садио Мане)
|25′
|Каллум Уилсон(Джефферсон Лерма)
|9′
|Садио Мане(Виргил ван Дейк)
|33′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|12
|Аарон Рамсдейл
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Натан Аке
|12
|Джо Гомес
|15
|Адам Смит
|66
|Трент Александр-Арнолд
|17
|Джек Стэйси
|3
|Фабинью
|16
|Льюис Кук
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|29
|Филип Биллинг
|7
|Джеймс Милнер
|13
|Каллум Уилсон
90+2′
|10
|Садио Мане
|24
|Райан Фрэйзер
|11
|Мохамед Салах
|3
|Стив Кук
19′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
84′
|25
|Джек Симпсон
|20
|Адам Лаллана
|8
|Джефферсон Лерма
80′
|9
|Роберту Фирмину
90′
|4
|Дэн Гослинг
|27
|Дивок Ориги
|19
|Джуниор Станислас
68′
|9
|Доминик Соланке
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)