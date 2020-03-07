«Все шло к ничьей, но пенальти …». Тренер «Тараза» — о поражении от «Кайрата» и векторе на воспитанников

Игра первого тура казахстанской премьер-лиги прошла сегодня, 7 марта, в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

— Первая игра чемпионата, и сразу с топ-клубом Казахстана. Много борьбы, весенний футбол. Считаю, что где-то эту борьбу выдержали, а где-то было определенное давление. Все шло к ничье, но пенальти решил исход матча, — сказал Никитенко.

— Сознательно ли «Тараз» играл вторым номером?

— Мы старались бороться за игровую инициативу и перекрывали все вводы мяча. Соперник справлялся с этим, и нам приходилось играть вторым номером. Мы старались играть более активно, когда позволяла ситуация, но уровень нашего соперника не позволял нам этого делать. Где-то они нас поджимали, в определенных моментах мы сознательно двигались и создавали определенное напряжение в контратаках, но чего-то не хватило.

— Таразская школа славится своими футболистами, но с первых минут вышло лишь три казахстанца, а остальные игроки были легионеры или граждане ЕАЭС. Теперь в казахстанских клубах игроки с нашим паспортом будут получать меньше игрового времени?

— Я не знаю, как в других клубах. У нас акцент сделан на таразских футболистов, и наша стратегия — это 15 игроков из Жамбылской области и 10 из других регионов. Сегодня играли не просто казахстанские, а именно таразские футболисты, плюс двое вышли во втором тайме. На подходе есть игроки, но это будущее клуба. Сейчас только первый тур и мы решили поставить этих футболистов.

Наш акцент сделан на воспитание местных футболистов. Начиная с Байшакова, Яровенко, Огая, или тех же Зайнутдинова с Исламханом. Назовите мне хоть один клуб с такими традициями, кроме «Кайрата», но даже там я особо не вижу местных игроков. Разве что Абикен, который сегодня не играл, ну и Усенов.

Как говорится, вектор развития поддерживаем мы, а не «Кайрат». Это наша стратегия на этот и последующие годы, и мы будем поддерживать эту тенденцию.