Карпович о матче с «Ордабасы»: Погодные условия и качество поля — это какая-то смешная история
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над «Окжетпесом» в первом туре казахстанской
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над «Окжетпесом» в первом туре казахстанской
Игра в Шымкенте прошла сегодня, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол португальского полузащитника Рубен Брижиду на 57-й минуте.
По словам Цхададзе, победа его клуба стала закономерной. Отдельно грузинский тренер высказался про погодные условия.
«Поздравляю всех с началом сезона! Это праздник для нас, всех болельщиков футбола и участников чемпионата, — цитирует Цхададзе
Итоги матча подвел и главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович, который также затронул фактор погоды.
«В первую очередь поздравляю всех с началом чемпионата. Мы со своей стороны, конечно же, хотели добиться положительного результата и набрать очки. Естественно, мы понимаем уровень соперника — для нас изначально было понятно, что будет сложный матч. Я думаю, что наша команда сыграла достойно, хотя, конечно, мы результатом недовольны. Погодные условия и качество поля — это
Следующие игры «Ордабасы» и «Окжетпес» проведут 11 марта в Алматы в рамках перенесенных матчей. Шымкентцы встретятся с «Астаной», а кокшетаусцы — с «Кайратом».