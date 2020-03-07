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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Карпович о матче с «Ордабасы»: Погодные условия и качество поля — это какая-то смешная история

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над «Окжетпесом» в первом туре казахстанской премьер-лиги.

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Игра в Шымкенте прошла сегодня, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол португальского полузащитника Рубен Брижиду на 57-й минуте.

По словам Цхададзе, победа его клуба стала закономерной. Отдельно грузинский тренер высказался про погодные условия.

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«Поздравляю всех с началом сезона! Это праздник для нас, всех болельщиков футбола и участников чемпионата, — цитирует Цхададзе пресс-служба клуба. — Завтра 8 марта, хочу поздравить всех женщин Казахстана и во всем мире с международным женским днем, желаю им всем здоровья и счастья! Что касается игры, то конечно в такую погоду было много брака, особенно в реализации моментов, потому что сильный ветер не позволял нам завершать те моменты, которые мы создавали. Но, несмотря на все эти условия, мы показали содержательный и хороший футбол, создали опасные моменты, единственное, не реализовали их. В конце матча соперник старался играть навалом и хотел добиться успеха, и последние две минуты были нервными. Несмотря на это, мы показали хорошую игру и заслуженно победили. Сейчас у нас тяжелый и плотный график: через три дня игра с “Астаной” в Алматы, затем еще две игры, 15 и 22 марта. Надо чтобы все футболисты готовились, будем разбирать эту игру и готовиться к следующему матчу. Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня пришли, они всегда с нами и всегда нас поддерживают! Также хочу поблагодарить акима Шымкента Мурата Айтенова, который пришел на матч, чтобы нас поддержать. Это очень важно, потому что поддержку города футболисты, конечно, чувствуют».

Итоги матча подвел и главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович, который также затронул фактор погоды.

«В первую очередь поздравляю всех с началом чемпионата. Мы со своей стороны, конечно же, хотели добиться положительного результата и набрать очки. Естественно, мы понимаем уровень соперника — для нас изначально было понятно, что будет сложный матч. Я думаю, что наша команда сыграла достойно, хотя, конечно, мы результатом недовольны. Погодные условия и качество поля — это какая-то смешная история: при таком ветре и таком мягком поле показывать зрелищный футбол невозможно, в первую очередь, для болельщиков. Этот факт конечно разочаровывает! В целом матч получился примерно ровным», — сказал Карпович.

Следующие игры «Ордабасы» и «Окжетпес» проведут 11 марта в Алматы в рамках перенесенных матчей. Шымкентцы встретятся с «Астаной», а кокшетаусцы — с «Кайратом».

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