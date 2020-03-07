Карпович о матче с «Ордабасы»: Погодные условия и качество поля — это какая-то смешная история

«Поздравляю всех с началом сезона! Это праздник для нас, всех болельщиков футбола и участников чемпионата, — цитирует Цхададзе пресс-служба клуба. — Завтра 8 марта, хочу поздравить всех женщин Казахстана и во всем мире с международным женским днем, желаю им всем здоровья и счастья! Что касается игры, то конечно в такую погоду было много брака, особенно в реализации моментов, потому что сильный ветер не позволял нам завершать те моменты, которые мы создавали. Но, несмотря на все эти условия, мы показали содержательный и хороший футбол, создали опасные моменты, единственное, не реализовали их. В конце матча соперник старался играть навалом и хотел добиться успеха, и последние две минуты были нервными. Несмотря на это, мы показали хорошую игру и заслуженно победили. Сейчас у нас тяжелый и плотный график: через три дня игра с “Астаной” в Алматы, затем еще две игры, 15 и 22 марта. Надо чтобы все футболисты готовились, будем разбирать эту игру и готовиться к следующему матчу. Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня пришли, они всегда с нами и всегда нас поддерживают! Также хочу поблагодарить акима Шымкента Мурата Айтенова, который пришел на матч, чтобы нас поддержать. Это очень важно, потому что поддержку города футболисты, конечно, чувствуют».