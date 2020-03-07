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20:10 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» в лондонском дерби

«Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 78-й минуте забил французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.

«Арсенал» после 29 туров имеет в активе 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 27 очков и находится на 16-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

11 марта «Арсеналу» предстоит сыграть перенесенный выездной матч 28-го тура с «Манчестер Сити». «Вест Хэм» в ближайшем матче в рамках 30-го тура 15 марта примет «Вулверхэмптон».

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1:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 297.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаДэвид Мойес
Голы
Александр Ляказетт78′
Составы команд
1Бернд Лено
1Лукаш Фабяньски
5Сократис Папастатопулос
63′
3Аарон Крессуэлл
22Пабло Мари
21Анджело Огбонна
23Давид Луиз
23Исса Диоп
8Дани Себальос
52Джереми Нгакия
34Гранит Джака
41Деклан Райс
14Пьер-Эмерик Обамеянг
22Себастьен Алле
77Букайо Сака
30Майкл Антонио
90+3′
10Месут Езил
88′
16Марк Нобл
82′
2Эктор Бельерин
28Томаш Соучек
19Николя Пепе
69′
18Пабло Форнальс
9′87′
24Рис Нелсон
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
30Эдвард Нкетиа
59′
17Джаррод Боуэн
90′
9Александр Ляказетт
11Роберт Снодграсс
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)12
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
12Фолы5
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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