«Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» в лондонском дерби
«Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 29-го тура Английской
«Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 29-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 78-й минуте забил французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.
«Арсенал» после 29 туров имеет в активе 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 27 очков и находится на 16-й позиции.
11 марта «Арсеналу» предстоит сыграть перенесенный выездной матч 28-го тура с «Манчестер Сити». «Вест Хэм» в ближайшем матче в рамках 30-го тура 15 марта примет «Вулверхэмптон».
|Микель Артета
|Дэвид Мойес
|Александр Ляказетт
|78′
|1
|Бернд Лено
|1
|Лукаш Фабяньски
|5
|Сократис Папастатопулос
63′
|3
|Аарон Крессуэлл
|22
|Пабло Мари
|21
|Анджело Огбонна
|23
|Давид Луиз
|23
|Исса Диоп
|8
|Дани Себальос
|52
|Джереми Нгакия
|34
|Гранит Джака
|41
|Деклан Райс
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|22
|Себастьен Алле
|77
|Букайо Сака
|30
|Майкл Антонио
90+3′
|10
|Месут Езил
88′
|16
|Марк Нобл
82′
|2
|Эктор Бельерин
|28
|Томаш Соучек
|19
|Николя Пепе
69′
|18
|Пабло Форнальс
9′87′
|24
|Рис Нелсон
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|30
|Эдвард Нкетиа
59′
|17
|Джаррод Боуэн
90′
|9
|Александр Ляказетт
|11
|Роберт Снодграсс
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)