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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Альваро Мората с пенальти (32-я минута) и Жоау Феликс (36), у гостей отличились Люк де Йонг (19-я минута) и Лукас Окампос (43, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Севилья» набрала 47 очков и идет на третьем месте в таблице испанской примеры, «Атлетико» (45 очков) — на пятой строчке.

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Атлетико
2:2
Первый тайм: 2:2
Севилья
Футбол, Испания, Тур 277.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеХулен Лопетеги
Голы
Альваро Мората32′
Люк де Йонг(Хоан Хордан)19′
Жоау Феликс(Коке)36′
Лукас Окампос43′
Составы команд
13Ян Облак
1Томаш Вацлик
15Стефан Савич
12Жюль Кунде
18де Алмейда Монтейру Фелипе
16Гонсалес Хесус Навас
43′
23Киран Триппьер
77′
20Диегу Карлос
31′
6Коке
23Серхио Регилон
8Ньигес Сауль
10Эвер Банега
45+1′
14Маркос Льоренте
17Неманья Гудель
56′
10Анхель Корреа
19Люк де Йонг
22Марио Эрмосо
54′
24Хоан Хордан
74′
21Янник Феррейра-Карраско
3Серхи Гомес
7Жоау Феликс
73′80′
5Лукас Окампос
81′
20Виктор Мачин Перес Витоло
22Франко Васкес
9Альваро Мората
68′
14Хесус Хоакин Сусо
63′
19Диегу Коста
15Юссеф Эн-Несири
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
14Фолы16
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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