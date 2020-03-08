Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей»
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Альваро Мората с пенальти (32-я минута) и Жоау Феликс (36), у гостей отличились Люк де Йонг (19-я минута) и Лукас Окампос (43, с пенальти).
«Севилья» набрала 47 очков и идет на третьем месте в таблице испанской примеры, «Атлетико» (45 очков) — на пятой строчке.
|Диего Симеоне
|Хулен Лопетеги
|Альваро Мората
|32′
|Люк де Йонг(Хоан Хордан)
|19′
|Жоау Феликс(Коке)
|36′
|Лукас Окампос
|43′
|13
|Ян Облак
|1
|Томаш Вацлик
|15
|Стефан Савич
|12
|Жюль Кунде
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|16
|Гонсалес Хесус Навас
43′
|23
|Киран Триппьер
77′
|20
|Диегу Карлос
31′
|6
|Коке
|23
|Серхио Регилон
|8
|Ньигес Сауль
|10
|Эвер Банега
45+1′
|14
|Маркос Льоренте
|17
|Неманья Гудель
56′
|10
|Анхель Корреа
|19
|Люк де Йонг
|22
|Марио Эрмосо
54′
|24
|Хоан Хордан
74′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
|3
|Серхи Гомес
|7
|Жоау Феликс
73′80′
|5
|Лукас Окампос
81′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|22
|Франко Васкес
|9
|Альваро Мората
68′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
63′
|19
|Диегу Коста
|15
|Юссеф Эн-Несири
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)