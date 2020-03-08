Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей»

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Альваро Мората с пенальти (32-я минута) и Жоау Феликс (36), у гостей отличились Люк де Йонг (19-я минута) и Лукас Окампос (43, с пенальти).