Бабаян прокомментировал первую победу «Тобола» в КПЛ-2020

«Безусловно, футбол не всегда достаточно справедлив. “Тобол” был лучше в первом тайме, активно начал матч и справедливо переигрывал нас. Мы проигрывали зону центрального треугольника, мне пришлось в середине первой половины внести коррективы. Очень хорошо изучили соперника, как и он нас. Хотя нас сложно изучать, мы еще сами себя не знаем, некоторые игроки буквально накануне прибывают. В середине первого тайма пришлось закрывать центральную зону, потому что на Мужикова проходили разрезающие передачи. Он очень быстрый, реактивный парень, который открывался между линиями. Мы немного заблокировали это и в конце первого тайма уже выровняли игру. Не создавали особых моментов, но предпосылки уже начали проходить. В перерыве внесли еще определенные коррективы. Во втором тайме, на мой взгляд, стали играть достаточно активно, создавать моменты и неслучайно сравняли счет. В принципе были ближе к победе, чем к ничейному результату. Но футбол — несправедливая штука. Мы сами себе привезли два необязательных мяча. Я достаточно эмоционально разговаривал в раздевалке с теми игроками, кто допустил эти ошибки. Потому что, считаю, мы заслужили как минимум ничью. “Тобол” — хорошая команда с хорошим тренером, которая всегда ставит высокие задачи. Я здесь работал, я это прекрасно знаю. Здесь отличные болельщики, ко мне в Костанае всегда хорошо относились и относятся. Желаю “Тоболу” достигать максимальных целей, но не хотелось, чтобы это было в сегодняшней игре — мы хотели взять очки. По второму тайму — мне не стыдно, как сыграла команда. К сожалению, не смог принять участие в матче наш основной вратарь Юрченко, в ближайшее время он пройдет обследование, посмотрим, какая ситуация. Ткачук после тяжелой травмы, я не имею права рисковать и выпускать его на искусственное поле. Также мы еще не заявили одного нападающего, сейчас он проходит курс лечения. Ряд позиций у нас не закрыт, и до завершения трансферного окна нам хотелось бы взять тех игроков, по нашим возможностям, которые смогут нам помочь. В любом случае за короткий промежуток времени ребята определенные моменты игры схватили, вы по второму тайму, скорее всего, больше видели. Нужно время и терпение, чтобы они заиграли. Они были в разных командах, в разных странах. Нужно их приводить к другой философии игры. Сложно, когда мы не играем дома. Спасибо вам, что даете возможность тренироваться и играть, мы в Костанае будем принимать “Кайрат”. Хотелось бы, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, будем очень признательны. Надеюсь, что сегодня были и наши болельщики на стадионе. Хотелось бы поблагодарить карагандинских фанатов за веру и поддержку», — заявил Грозный.