В «Шахтере» определились с местом проведения матча против «Кайрата»

«Спасибо вам, что даете возможность тренироваться и играть, мы в Костанае будем принимать “Кайрат”. Хотелось бы, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, будем очень признательны. Надеюсь, что сегодня были и наши болельщики на стадионе. Хотелось бы поблагодарить карагандинских фанатов за веру и поддержку», — сказал Грозный после матча с «Тоболом», в котором его клуб потерпел поражение со счетом 1:3.