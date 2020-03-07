В «Шахтере» определились с местом проведения матча против «Кайрата»
Матч второго тура казахстанской
Матч второго тура казахстанской
Карагандинский клуб не может принимать матчи в своем городе
«Спасибо вам, что даете возможность тренироваться и играть, мы в Костанае будем принимать “Кайрат”. Хотелось бы, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, будем очень признательны. Надеюсь, что сегодня были и наши болельщики на стадионе. Хотелось бы поблагодарить карагандинских фанатов за веру и поддержку», — сказал Грозный после матча с «Тоболом», в котором его клуб потерпел поражение со счетом 1:3.
Изначально «Шахтер» планировал базироваться в Шымкенте, пока проводится ремонт на своем стадионе. Карагандинцы не единственные в КПЛ-2020, кто свои домашние игры проводит в другом городе.
Матч «Шахтер» — «Кайрат» пройдет 15 марта. Алматинцы стартовали в КПЛ-2020 с домашней победы над «Таразом» — 2:1, а за четыре дня до игры в Костанае примут дома «Окжетпес», который на старте проиграл «Ордабасы» в гостях — 1:2.