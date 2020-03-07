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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте хозяев вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Деле Алли реализовал пенальти и восстановил равенство.

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей подряд, набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 39 очков, клуб располагается на десятой позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Тоттенхэм» 15 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Бернли» днем раньше на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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Бернли
1:1
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 297.03.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчЖозе Моуринью
Голы
Крис Вуд13′
Деле Алли50′
Составы команд
1Ник Поуп
1Юго Ллорис
3Чарли Тэйлор
51′
4Тоби Алдервейрелд
5Джеймс Тарковски
57′
5Ян Фертонген
6Бен Ми
6Давинсон Санчес
56′
26Филлип Бардсли
39Джафет Танганга
4Джек Корк
59′
15Эрик Дайер
18Эшли Уэствуд
90+3′
20Деле Алли
9Крис Вуд
23Стевен Бергвайн
78′
11Дуайт Макнейл
28Танги Ндомбеле
46′
13Джефф Хендрик
76′89′
18Джовани Ло Сельсо
90+2′
25Аарон Леннон
29Оливер Скипп
46′
19Джей Родригес
68′
27Лукас Моура
27Матей Выдра
11Эрик Ламела
19′78′
24Серж Орье
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
15Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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