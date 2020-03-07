«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей
«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской
«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте хозяев вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Деле Алли реализовал пенальти и восстановил равенство.
«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей подряд, набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 39 очков, клуб располагается на десятой позиции.
В следующем туре «Тоттенхэм» 15 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Бернли» днем раньше на выезде встретится с «Манчестер Сити».
|Шон Дайч
|Жозе Моуринью
|Крис Вуд
|13′
|Деле Алли
|50′
|1
|Ник Поуп
|1
|Юго Ллорис
|3
|Чарли Тэйлор
51′
|4
|Тоби Алдервейрелд
|5
|Джеймс Тарковски
57′
|5
|Ян Фертонген
|6
|Бен Ми
|6
|Давинсон Санчес
56′
|26
|Филлип Бардсли
|39
|Джафет Танганга
|4
|Джек Корк
59′
|15
|Эрик Дайер
|18
|Эшли Уэствуд
90+3′
|20
|Деле Алли
|9
|Крис Вуд
|23
|Стевен Бергвайн
78′
|11
|Дуайт Макнейл
|28
|Танги Ндомбеле
46′
|13
|Джефф Хендрик
76′89′
|18
|Джовани Ло Сельсо
90+2′
|25
|Аарон Леннон
|29
|Оливер Скипп
46′
|19
|Джей Родригес
68′
|27
|Лукас Моура
|27
|Матей Выдра
|11
|Эрик Ламела
19′78′
|24
|Серж Орье
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)