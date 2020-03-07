Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте хозяев вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Деле Алли реализовал пенальти и восстановил равенство.

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей подряд, набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 39 очков, клуб располагается на десятой позиции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.