Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Субботняя встреча в Менхенгладбахе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе гостей голы забили Торган Азар (8-я минута) и Ашраф Хакими (71). У проигравших отличился Ларс Штиндль (50).
Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» (Менхенгладбах) с 46 баллами располагается на пятой строчке.
|Марко Розе
|Люсьен Фавр
|Ларс Штиндль(Алассан Плеа)
|50′
|Торган Азар(Эрлин Бреут Холанн)
|8′
|Ашраф Хакими(Джейдон Санчо)
|71′
|1
|Янн Зоммер
|1
|Роман Бюрки
|18
|Штефан Лайнер
89′
|2
|Дан-Аксель Загаду
45′
|25
|Рами Бенсебаини
76′
|5
|Ашраф Хакими
|28
|Маттиас Гинтер
84′
|15
|Матс Хуммельс
|30
|Нико Эльведи
|26
|Лукаш Пищек
|13
|Ларс Штиндль
|13
|Рафаэл Геррейру
89′
|32
|Флориан Нойхаус
90+1′
|27
|Эмре Джан
73′
|14
|Алассан Плеа
|28
|Аксель Витсель
41′
|6
|Кристоф Крамер
62′77′
|19
|Юлиан Брандт
66′
|36
|Брель Эмболо
|7
|Джейдон Санчо
76′
|8
|Денис Закария
36′
|23
|Торган Азар
83′
|24
|Тони Янчке
|32
|Джованни Рейна
|23
|Йонас Хофманн
65′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
90′
|10
|Маркус Тюрам
|16
|Мануэль Аканджи
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Саша Штегеманн(Германия)