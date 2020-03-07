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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2020

Субботняя встреча в Менхенгладбахе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе гостей голы забили Торган Азар (8-я минута) и Ашраф Хакими (71). У проигравших отличился Ларс Штиндль (50).

Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» (Менхенгладбах) с 46 баллами располагается на пятой строчке.

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1:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 257.03.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Borussia-Park
Главные тренеры
Марко РозеЛюсьен Фавр
Голы
Ларс Штиндль(Алассан Плеа)50′
Торган Азар(Эрлин Бреут Холанн)8′
Ашраф Хакими(Джейдон Санчо)71′
Составы команд
1Янн Зоммер
1Роман Бюрки
18Штефан Лайнер
89′
2Дан-Аксель Загаду
45′
25Рами Бенсебаини
76′
5Ашраф Хакими
28Маттиас Гинтер
84′
15Матс Хуммельс
30Нико Эльведи
26Лукаш Пищек
13Ларс Штиндль
13Рафаэл Геррейру
89′
32Флориан Нойхаус
90+1′
27Эмре Джан
73′
14Алассан Плеа
28Аксель Витсель
41′
6Кристоф Крамер
62′77′
19Юлиан Брандт
66′
36Брель Эмболо
7Джейдон Санчо
76′
8Денис Закария
36′
23Торган Азар
83′
24Тони Янчке
32Джованни Рейна
23Йонас Хофманн
65′
17Эрлин Бреут Холанн
90′
10Маркус Тюрам
16Мануэль Аканджи
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
10Фолы11
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСаша Штегеманн(Германия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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