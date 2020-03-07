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23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

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8
фотографий
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фотографий
8
фотографий

Субботняя игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси, реализовавший на 81-й минуте пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барса» набрала 58 очков и вышла на первое место в таблице, у идущего следом мадридского «Реала» на два очка меньше и одна игра в запасе. «Реал Сосьедад» (43) идет шестым.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 277.03.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенИманол Альгвасиль
Голы
Лионель Месси81′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Алекс Ремиро
2Нелсон Семеду
18Андони Горосабель
3Жерар Пике
61′
20Начо Монреаль
15Клеман Лангле
16′
24Робен Ле Норман
18Жорди Альба
7Кристиан Порту
5Серхио Бускетс
88′
8Микель Мерино
56′
21Френки де Йонг
16Андер Гевара
76′
10Лионель Месси
42′
21Мартин Эдегор
4Иван Ракитич
74′
3Диего Льоренте
71′
22Артуро Видаль
5Игор Субельдия
17Антуан Гризманн
85′
19Александр Исак
82′
31Ансу Фати
9да Силва Виллиан Жозе
19Мартин Брэйтуэйт
89′
22Андер Барренечеа
58′
24Хуниор Фирпо
10Микель Оярсабаль
80′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
12Фолы10
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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