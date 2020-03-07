Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Субботняя игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси, реализовавший на 81-й минуте пенальти.
«Барса» набрала 58 очков и вышла на первое место в таблице, у идущего следом мадридского «Реала» на два очка меньше и одна игра в запасе. «Реал Сосьедад» (43) идет шестым.
|Кике Сетьен
|Иманол Альгвасиль
|Лионель Месси
|81′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Алекс Ремиро
|2
|Нелсон Семеду
|18
|Андони Горосабель
|3
|Жерар Пике
61′
|20
|Начо Монреаль
|15
|Клеман Лангле
16′
|24
|Робен Ле Норман
|18
|Жорди Альба
|7
|Кристиан Порту
|5
|Серхио Бускетс
88′
|8
|Микель Мерино
56′
|21
|Френки де Йонг
|16
|Андер Гевара
76′
|10
|Лионель Месси
42′
|21
|Мартин Эдегор
|4
|Иван Ракитич
74′
|3
|Диего Льоренте
71′
|22
|Артуро Видаль
|5
|Игор Субельдия
|17
|Антуан Гризманн
85′
|19
|Александр Исак
82′
|31
|Ансу Фати
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|19
|Мартин Брэйтуэйт
89′
|22
|Андер Барренечеа
58′
|24
|Хуниор Фирпо
|10
|Микель Оярсабаль
80′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)