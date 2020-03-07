Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

Субботняя игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси, реализовавший на 81-й минуте пенальти.

«Барса» набрала 58 очков и вышла на первое место в таблице, у идущего следом мадридского «Реала» на два очка меньше и одна игра в запасе. «Реал Сосьедад» (43) идет шестым.