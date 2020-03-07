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23:12 (мск), источник: Sport24

Новый лайфхак, как спастись от штрафных Месси. Защитники «Сосьедада» использовали прием из FIFA

Мы собрали все приемы, которыми пытались остановить Лео.

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8
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8
фотографий
8
фотографий

В последние годы Месси превратился в лучшего исполнителя штрафных в современном футболе.

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В куче переписанных рекордов у Лео есть перекрытие достижения Рональда Кумана по голам со штрафных в сине-гранатовой футболке. Со стандартов аргентинец в 2019 году забил больше, чем любой другой клуб из топ-5. Само собой, против такого скилла соперники начали придумывать разные фокусы.

Последний пример — в недавнем матче с «Реалом Сосьедад». Баски выстроились вот так, чтобы перекрыть все возможные направления удара.

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Лео не забил, но все же взял свое в концовке матча, реализовав победный пенальти.

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Вообще самый распространенный прием, когда Месси подходит к мячу — лечь под стенку. Лионель очень любит исполнять коварные удары под стенкой.

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Потому и защищаются против этого соответственно.

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Во время штрафных Лео вся команда соперника кучкуется в своей штрафной.

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Еще один оригинальный прием — вставать в ворота, перекрывая дальний для вратаря угол, куда он не сможет допрыгнуть. Так свою команду спас игрок «Райо Вальекано» Алекс Морено.

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Хотя работает это не всегда. Защитник «Эспаньола» Виктор Санчес таким макаром срезал мяч в свои ворота.

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Годы показывают, что приемы для нейтрализации божественного дара Месси могут быть разными, но в любом случае в 90% случаев соперникам «Барселоны» остается уповать только на удачу.

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Футбол, Испания, Тур 277.03.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенИманол Альгвасиль
Голы
Лионель Месси81′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Алекс Ремиро
2Нелсон Семеду
18Андони Горосабель
3Жерар Пике
61′
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15Клеман Лангле
16′
24Робен Ле Норман
18Жорди Альба
7Кристиан Порту
5Серхио Бускетс
88′
8Микель Мерино
56′
21Френки де Йонг
16Андер Гевара
76′
10Лионель Месси
42′
21Мартин Эдегор
4Иван Ракитич
74′
3Диего Льоренте
71′
22Артуро Видаль
5Игор Субельдия
17Антуан Гризманн
85′
19Александр Исак
82′
31Ансу Фати
9да Силва Виллиан Жозе
19Мартин Брэйтуэйт
89′
22Андер Барренечеа
58′
24Хуниор Фирпо
10Микель Оярсабаль
80′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
12Фолы10
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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