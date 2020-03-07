Новый лайфхак, как спастись от штрафных Месси. Защитники «Сосьедада» использовали прием из FIFA
Мы собрали все приемы, которыми пытались остановить Лео.
Мы собрали все приемы, которыми пытались остановить Лео.
В последние годы Месси превратился в лучшего исполнителя штрафных в современном футболе.
В куче переписанных рекордов у Лео есть перекрытие достижения Рональда Кумана по голам со штрафных в
Последний пример — в недавнем матче с «Реалом Сосьедад». Баски выстроились вот так, чтобы перекрыть все возможные направления удара.
Лео не забил, но все же взял свое в концовке матча, реализовав победный пенальти.
Вообще самый распространенный прием, когда Месси подходит к мячу — лечь под стенку. Лионель очень любит исполнять коварные удары под стенкой.
Потому и защищаются против этого соответственно.
Во время штрафных Лео вся команда соперника кучкуется в своей штрафной.
Еще один оригинальный прием — вставать в ворота, перекрывая дальний для вратаря угол, куда он не сможет допрыгнуть. Так свою команду спас игрок «Райо Вальекано» Алекс Морено.
Хотя работает это не всегда. Защитник «Эспаньола» Виктор Санчес таким макаром срезал мяч в свои ворота.
Годы показывают, что приемы для нейтрализации божественного дара Месси могут быть разными, но в любом случае в 90% случаев соперникам «Барселоны» остается уповать только на удачу.
|Кике Сетьен
|Иманол Альгвасиль
|Лионель Месси
|81′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Алекс Ремиро
|2
|Нелсон Семеду
|18
|Андони Горосабель
|3
|Жерар Пике
61′
|20
|Начо Монреаль
|15
|Клеман Лангле
16′
|24
|Робен Ле Норман
|18
|Жорди Альба
|7
|Кристиан Порту
|5
|Серхио Бускетс
88′
|8
|Микель Мерино
56′
|21
|Френки де Йонг
|16
|Андер Гевара
76′
|10
|Лионель Месси
42′
|21
|Мартин Эдегор
|4
|Иван Ракитич
74′
|3
|Диего Льоренте
71′
|22
|Артуро Видаль
|5
|Игор Субельдия
|17
|Антуан Гризманн
85′
|19
|Александр Исак
82′
|31
|Ансу Фати
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|19
|Мартин Брэйтуэйт
89′
|22
|Андер Барренечеа
58′
|24
|Хуниор Фирпо
|10
|Микель Оярсабаль
80′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)