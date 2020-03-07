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23:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» потеряла очки в матче с «Виторией» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Виторией» из Сетубала в матче 24-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Карлиньоса (46-я минута) гости ответили точным ударом Пицци (51-я).

«Бенфика» с 59 очками вышла в лидеры турнирной таблицы, обойдя по дополнительным показателям «Порту», который имеет игру в запасе. «Витория» с 28 очками располагается на 11-й строчке.

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