«Бенфика» потеряла очки в матче с «Виторией» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Виторией» из Сетубала в матче 24-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Виторией» из Сетубала в матче 24-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Карлиньоса (46-я минута) гости ответили точным ударом Пицци (51-я).
«Бенфика» с 59 очками вышла в лидеры турнирной таблицы, обойдя по дополнительным показателям «Порту», который имеет игру в запасе. «Витория» с 28 очками располагается на 11-й строчке.