Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах

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После сегодняшнего гола в ворота «Реала Сосьедад» в активе Месси 438 голов в 474 матчах.

Лео обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 437 голов в 540 матчах в топ-5 лигах.

Ранее сообщалось, что Месси стал третьим футболистом, забившим 55 пенальти в чемпионате Испании.