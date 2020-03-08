Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром за всю историю топ-5 европейских лиг (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром за всю историю топ-5 европейских лиг (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1).
После сегодняшнего гола в ворота «Реала Сосьедад» в активе Месси 438 голов в 474 матчах.
Лео обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 437 голов в 540 матчах в топ-5 лигах.
Ранее сообщалось, что Месси стал третьим футболистом, забившим 55 пенальти в чемпионате Испании.