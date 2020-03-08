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00:19 (мск), источник: Sport24

Месси стал третьим футболистом, забившим 55 пенальти в чемпионате Испании

Сегодня, 7 марта, «Барселона» обыграла на своем поле «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Барсы» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Для Месси это 55-й гол с пенальти в Ла Лиге. За всю историю чемпионата Испании только два футболиста реализовали больше пенальти, чем Лео. Криштиану Роналду — 61, Уго Санчес — 56.

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