Месси стал третьим футболистом, забившим 55 пенальти в чемпионате Испании
Сегодня, 7 марта, «Барселона» обыграла на своем поле «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.
Сегодня, 7 марта, «Барселона» обыграла на своем поле «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.
Игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Барсы» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 81-й минуте.
Для Месси это 55-й гол с пенальти в Ла Лиге. За всю историю чемпионата Испании только два футболиста реализовали больше пенальти, чем Лео. Криштиану Роналду — 61, Уго Санчес — 56.