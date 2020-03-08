«Монако» проиграл «Ницце» в чемпионате Франции
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Монако» уступил «Ницце» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Монако» уступил «Ницце» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Субботняя встреча в Ницце завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль сделал Каспер Дольберг (59-я и 90+2-я минуты). У «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер (32-я). Гости заканчивал матч вдесятером после удаления Стевана Йоветича на 86-й минуте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел весь матч.
«Монако» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Ницца», набрав 41 балл, поднялась на шестую позицию.
Результаты других субботних матчей тура:
«Анже» — «Нант» — 2:0,
«Дижон» — «Тулуза» — 2:1,
«Мец» — «Ним» — 2:1,
«Реймс» — «Брест» — 1:0.
|Патрик Виейра
|Роберт Морено
|Каспер Дольберг
|59′
|Виссам Бен Йеддер
|32′
|Каспер Дольберг
|90+3′
|40
|Вальтер Бенитес
|40
|Бенжамен Леком
|4
|Бонфим Коста Сантос Данте
|12
|Рубен Агилар
|21
|Данилу
51′
|2
|Фоде Балло-Туре
|23
|Маланг Сарр
|3
|Гильермо Марипан
|6
|Мусса Ваге
|25
|Камиль Глик
24′
|8
|Пьер Ле Мелу
|6
|Темуе Бакайоко
|9
|Каспер Дольберг
|22
|Юссуф Фофана
|18
|Алексис Клод Морис
|17
|Александр Головин
|5
|Риса Дурмиси
56′
|9
|Виссам Бен Йеддер
|29
|Кристоф Эрелль
|10
|Стеван Йоветич
86′
|22
|Арно Лусамба
85′
|4
|Сеск Фабрегас
71′72′
|14
|Иньятиус Ганаго
|20
|Ислам Слимани
82′
|10
|Адам Унас
77′
|7
|Мизьян Маолида
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Амори Делерю(Франция)