«Монако» проиграл «Ницце» в чемпионате Франции

Субботняя встреча в Ницце завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль сделал Каспер Дольберг (59-я и 90+2-я минуты). У «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер (32-я). Гости заканчивал матч вдесятером после удаления Стевана Йоветича на 86-й минуте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел весь матч.