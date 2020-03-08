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00:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» проиграл «Ницце» в чемпионате Франции

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Монако» уступил «Ницце» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

Субботняя встреча в Ницце завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль сделал Каспер Дольберг (59-я и 90+2-я минуты). У «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер (32-я). Гости заканчивал матч вдесятером после удаления Стевана Йоветича на 86-й минуте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел весь матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Ницца», набрав 41 балл, поднялась на шестую позицию.

Результаты других субботних матчей тура:

«Анже» — «Нант» — 2:0,

«Дижон» — «Тулуза» — 2:1,

«Мец» — «Ним» — 2:1,

«Реймс» — «Брест» — 1:0.

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Ницца
2:1
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 287.03.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Riviera
Главные тренеры
Патрик ВиейраРоберт Морено
Голы
Каспер Дольберг59′
Виссам Бен Йеддер32′
Каспер Дольберг90+3′
Составы команд
40Вальтер Бенитес
40Бенжамен Леком
4Бонфим Коста Сантос Данте
12Рубен Агилар
21Данилу
51′
2Фоде Балло-Туре
23Маланг Сарр
3Гильермо Марипан
6Мусса Ваге
25Камиль Глик
24′
8Пьер Ле Мелу
6Темуе Бакайоко
9Каспер Дольберг
22Юссуф Фофана
18Алексис Клод Морис
17Александр Головин
5Риса Дурмиси
56′
9Виссам Бен Йеддер
29Кристоф Эрелль
10Стеван Йоветич
86′
22Арно Лусамба
85′
4Сеск Фабрегас
71′72′
14Иньятиус Ганаго
20Ислам Слимани
82′
10Адам Унас
77′
7Мизьян Маолида
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
11Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмори Делерю(Франция)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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