«Сельта» со Смоловым в составе сыграла вничью с «Хетафе»

Источник: AFP 2020

Встреча в Хетафе завершилась со счетом 0:0. С 82-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Мауро Арамбарри, который получил вторую желтую карточку.

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 70-й минуте. Спустя пять минут Смолов, находившийся на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение.

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