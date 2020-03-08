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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сельта» со Смоловым в составе сыграла вничью с «Хетафе»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Хетафе» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Хетафе завершилась со счетом 0:0. С 82-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Мауро Арамбарри, который получил вторую желтую карточку.

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 70-й минуте. Спустя пять минут Смолов, находившийся на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хетафе» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 26 очками располагается на 17-й строчке.

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Хетафе
0:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 277.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласОскар Гарсия
Составы команд
13Давид Сория
13Рубен Бланко
60′
2Джене Даконам
2Уго Мальо
57′
12Аллан Ньом
4Нестор Араухо
32′
15Марк Кукурелья
45+1′
15Лукас Оласа
16Хавьер Эчейта
18Джозеф Айду
18Мауро Арамбарри
55′82′
21Джейсон Мурильо
20Неманья Максимович
54′
5Окай Йокушлу
7Хайме Мата
71′
14Филип Брадарич
22Дамиан Суарес
72′84′
12Рафинья
63′
4Эрик Кабако
23Брайс Мендес
5Огенекаро Этебо
70′
9Федор Смолов
74′70′
25Кенеди
19Габриэль Фернандес
81′
19Видаль Хорхе Молина
61′
22Санти Мина
90′
9Родригес Анхель
11Пионе Систо
Статистика
6Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)3
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
18Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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