«Сельта» со Смоловым в составе сыграла вничью с «Хетафе»
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Хетафе» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Хетафе» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Хетафе завершилась со счетом 0:0. С 82-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Мауро Арамбарри, который получил вторую желтую карточку.
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 70-й минуте. Спустя пять минут Смолов, находившийся на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение.
«Хетафе» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 26 очками располагается на 17-й строчке.
|Пепе Бордалас
|Оскар Гарсия
|13
|Давид Сория
|13
|Рубен Бланко
60′
|2
|Джене Даконам
|2
|Уго Мальо
57′
|12
|Аллан Ньом
|4
|Нестор Араухо
32′
|15
|Марк Кукурелья
45+1′
|15
|Лукас Оласа
|16
|Хавьер Эчейта
|18
|Джозеф Айду
|18
|Мауро Арамбарри
55′82′
|21
|Джейсон Мурильо
|20
|Неманья Максимович
54′
|5
|Окай Йокушлу
|7
|Хайме Мата
71′
|14
|Филип Брадарич
|22
|Дамиан Суарес
72′84′
|12
|Рафинья
63′
|4
|Эрик Кабако
|23
|Брайс Мендес
|5
|Огенекаро Этебо
70′
|9
|Федор Смолов
74′70′
|25
|Кенеди
|19
|Габриэль Фернандес
81′
|19
|Видаль Хорхе Молина
61′
|22
|Санти Мина
90′
|9
|Родригес Анхель
|11
|Пионе Систо
|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)