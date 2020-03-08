Желтая карточка на скамейке запасных и игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»
«Сельта» вымучила нулевую ничью в гостях.
«Сельта» вымучила нулевую ничью в гостях.
Матч 27-го тура ла лиги против «Хетафе» изначально обещал быть непростым для команды из Виго.
1. «Кельты» расположились по схеме 3−5−2 (пару нападающих составили Смолов и Санти Мина), которая без мяча трансформировалась в 5−4−1 (Смолов располагался выше всех). «Хетафе» действовал по неизменной 4−4−2.
2. Такая расстановка «Сельты» была продиктована игровым стилем соперника: гости хотели иметь лишнего игрока в штрафной для противодействия длинным забросам и кроссам, свойственным команде Хосе Бордаласа.
3. «Хетафе» привычно интенсивно прессинговал (5,08 PPDA), а «Сельта», скорее, обозначала давление в средней трети поля (8,85 PPDA).
4. В подобные моменты «Хетафе» приходилось выходить из обороны в атаку через длинные передачи — в основном же его игроки действовали накоротке в финальной трети поля. «Сельта» же преимущественно использовала лонгболлы от вратаря Рубена Бланко (30 длинных пасов из 35), который на 60-й минуте получил предупреждение за затяжку времени. При попытках преодоления прессинга через короткий пас игроки «кельтов» часто ошибались.
5. Смолов задумывался как основной адресат длинных передач: жестами постоянно показывал партнерам, что готов к приему мяча. Он старался открываться между защитниками и цепляться за мяч головой (два выигранных верховых единоборства). Иногда он располагался в центральном круге, куда опускался для розыгрыша мяча. Вот карта касаний Федора в игре с «Хетафе», на которой видна его активность:
6. «Сельта» играла вторым номером (56,6% на 43,4% по владению мячом в пользу «Хетафе», 19−3 по ударам), очевидным планом Гарсии на матч были скоростные контратаки. Смолов старался соответствовать этим задумкам: он быстро переходил из обороны в атаку (особенно хорошо это было заметно после угловых у ворот «кельтов»), а также сделал точную скидку на набегавшего Мину после длинного паса вратаря на 34-й минуте. Однако встреча с «Хетафе» показала, что Федор все же больше заточен на игру с мячом. На 22-й минуте он показал хороший дриблинг в быстрой атаке, на 23-й — грамотно открылся между двумя защитниками под передачу Окая Йокушлу, которой не хватило точности. На 32-й минуте Смолов сыграл в стенку с Уго Мальо и выполнил прострел, а на 51-й вновь пошел в дриблинг у чужой штрафной, но явно передержал мяч, не рискнув ни ударить, ни отдать пас.
7. Итоговая статистика Смолова: 28 касаний мяча, 19 передач, 2 попытки отбора (обе неудачные), 4 потери мяча и желтая карточка, полученная… на скамейке запасных почти сразу после замены. Вместе с ним предупреждение получил и Гарсия: они требовали от главного арбитра встречи удалить защитника «Хетафе» Дамиана Суареса за фол на Мине.
8. Все же хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте вторую желтую карточку получил Мауро Арамбарри. И здесь стоит в очередной раз восхититься игрой «Хетафе». Помимо компактности в обороне, напоминавшей модель «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0), команда Бордаласа очень здорово контрпрессинговала, стараясь отобрать мяч сразу после потери (наиболее яркий пример — действия Марка Кукурельи). «Хетафе» продолжил атаковать и после удаления, перейдя на схему 4−4−1. Характерный момент — уже в компенсированное время голкипер Сория прибежал в середину поля для розыгрыша мяча.
«Сельта» вымучила эту ничью: по ожидаемым голам (xG) хозяева существенно превзошли команду Гарсии (1,19 против 0,18).
С другой стороны, он получает опыт выступления за гибкую команду, а также явно находит взаимопонимание с партнерами (об этом говорят и его жесты, и следование им футболистами «Сельты», и даже желтая карточка в попытке заступиться за одноклубника). Главные игры еще впереди.
В материале использованы данные whoscored.com и understat.com
|Пепе Бордалас
|Оскар Гарсия
|13
|Давид Сория
|13
|Рубен Бланко
60′
|2
|Джене Даконам
|2
|Уго Мальо
57′
|12
|Аллан Ньом
|4
|Нестор Араухо
32′
|15
|Марк Кукурелья
45+1′
|15
|Лукас Оласа
|16
|Хавьер Эчейта
|18
|Джозеф Айду
|18
|Мауро Арамбарри
55′82′
|21
|Джейсон Мурильо
|20
|Неманья Максимович
54′
|5
|Окай Йокушлу
|7
|Хайме Мата
71′
|14
|Филип Брадарич
|22
|Дамиан Суарес
72′84′
|12
|Рафинья
63′
|4
|Эрик Кабако
|23
|Брайс Мендес
|5
|Огенекаро Этебо
70′
|9
|Федор Смолов
74′70′
|25
|Кенеди
|19
|Габриэль Фернандес
81′
|19
|Видаль Хорхе Молина
61′
|22
|Санти Мина
90′
|9
|Родригес Анхель
|11
|Пионе Систо
|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)