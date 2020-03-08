Желтая карточка на скамейке запасных и игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»

Источник: Спорт-Экспресс

Матч 27-го тура ла лиги против «Хетафе» изначально обещал быть непростым для команды из Виго. Во-первых, из-за перебора желтых карточек встречу пропускал наиболее креативный игрок «Сельты» Яго Аспас. Во-вторых, «кельтам» противостояла самая интенсивно прессингующая команда чемпионата Испании (7,10 PPDA), качественно использующая длинные передачи и тактику мелкого фола. Команда Оскара Гарсии отказалась от своего привычного стиля и все же сумела удержать ничью. Рассказываем, как сыграл российский форвард «Сельты» Федор Смолов, который провел на поле 70 минут.

1. «Кельты» расположились по схеме 3−5−2 (пару нападающих составили Смолов и Санти Мина), которая без мяча трансформировалась в 5−4−1 (Смолов располагался выше всех). «Хетафе» действовал по неизменной 4−4−2.

2. Такая расстановка «Сельты» была продиктована игровым стилем соперника: гости хотели иметь лишнего игрока в штрафной для противодействия длинным забросам и кроссам, свойственным команде Хосе Бордаласа.

3. «Хетафе» привычно интенсивно прессинговал (5,08 PPDA), а «Сельта», скорее, обозначала давление в средней трети поля (8,85 PPDA).

В каждом из таймов у «кельтов» были непродолжительные отрезки высокого давления: тогда Смолов прессинговал голкипера Давида Сорию.

4. В подобные моменты «Хетафе» приходилось выходить из обороны в атаку через длинные передачи — в основном же его игроки действовали накоротке в финальной трети поля. «Сельта» же преимущественно использовала лонгболлы от вратаря Рубена Бланко (30 длинных пасов из 35), который на 60-й минуте получил предупреждение за затяжку времени. При попытках преодоления прессинга через короткий пас игроки «кельтов» часто ошибались.

5. Смолов задумывался как основной адресат длинных передач: жестами постоянно показывал партнерам, что готов к приему мяча. Он старался открываться между защитниками и цепляться за мяч головой (два выигранных верховых единоборства). Иногда он располагался в центральном круге, куда опускался для розыгрыша мяча. Вот карта касаний Федора в игре с «Хетафе», на которой видна его активность:

6. «Сельта» играла вторым номером (56,6% на 43,4% по владению мячом в пользу «Хетафе», 19−3 по ударам), очевидным планом Гарсии на матч были скоростные контратаки. Смолов старался соответствовать этим задумкам: он быстро переходил из обороны в атаку (особенно хорошо это было заметно после угловых у ворот «кельтов»), а также сделал точную скидку на набегавшего Мину после длинного паса вратаря на 34-й минуте. Однако встреча с «Хетафе» показала, что Федор все же больше заточен на игру с мячом. На 22-й минуте он показал хороший дриблинг в быстрой атаке, на 23-й — грамотно открылся между двумя защитниками под передачу Окая Йокушлу, которой не хватило точности. На 32-й минуте Смолов сыграл в стенку с Уго Мальо и выполнил прострел, а на 51-й вновь пошел в дриблинг у чужой штрафной, но явно передержал мяч, не рискнув ни ударить, ни отдать пас.

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7. Итоговая статистика Смолова: 28 касаний мяча, 19 передач, 2 попытки отбора (обе неудачные), 4 потери мяча и желтая карточка, полученная… на скамейке запасных почти сразу после замены. Вместе с ним предупреждение получил и Гарсия: они требовали от главного арбитра встречи удалить защитника «Хетафе» Дамиана Суареса за фол на Мине.

8. Все же хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте вторую желтую карточку получил Мауро Арамбарри. И здесь стоит в очередной раз восхититься игрой «Хетафе». Помимо компактности в обороне, напоминавшей модель «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0), команда Бордаласа очень здорово контрпрессинговала, стараясь отобрать мяч сразу после потери (наиболее яркий пример — действия Марка Кукурельи). «Хетафе» продолжил атаковать и после удаления, перейдя на схему 4−4−1. Характерный момент — уже в компенсированное время голкипер Сория прибежал в середину поля для розыгрыша мяча.

Итог

«Сельта» вымучила эту ничью: по ожидаемым голам (xG) хозяева существенно превзошли команду Гарсии (1,19 против 0,18).

Что касается Смолова, то контратакующая модель явно не была для него удобной.

С другой стороны, он получает опыт выступления за гибкую команду, а также явно находит взаимопонимание с партнерами (об этом говорят и его жесты, и следование им футболистами «Сельты», и даже желтая карточка в попытке заступиться за одноклубника). Главные игры еще впереди.