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09:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Желтая карточка на скамейке запасных и игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»

«Сельта» вымучила нулевую ничью в гостях.

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Источник: Спорт-Экспресс

Матч 27-го тура ла лиги против «Хетафе» изначально обещал быть непростым для команды из Виго. Во-первых, из-за перебора желтых карточек встречу пропускал наиболее креативный игрок «Сельты» Яго Аспас. Во-вторых, «кельтам» противостояла самая интенсивно прессингующая команда чемпионата Испании (7,10 PPDA), качественно использующая длинные передачи и тактику мелкого фола. Команда Оскара Гарсии отказалась от своего привычного стиля и все же сумела удержать ничью. Рассказываем, как сыграл российский форвард «Сельты» Федор Смолов, который провел на поле 70 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

1. «Кельты» расположились по схеме 3−5−2 (пару нападающих составили Смолов и Санти Мина), которая без мяча трансформировалась в 5−4−1 (Смолов располагался выше всех). «Хетафе» действовал по неизменной 4−4−2.

2. Такая расстановка «Сельты» была продиктована игровым стилем соперника: гости хотели иметь лишнего игрока в штрафной для противодействия длинным забросам и кроссам, свойственным команде Хосе Бордаласа.

3. «Хетафе» привычно интенсивно прессинговал (5,08 PPDA), а «Сельта», скорее, обозначала давление в средней трети поля (8,85 PPDA).

В каждом из таймов у «кельтов» были непродолжительные отрезки высокого давления: тогда Смолов прессинговал голкипера Давида Сорию.

4. В подобные моменты «Хетафе» приходилось выходить из обороны в атаку через длинные передачи — в основном же его игроки действовали накоротке в финальной трети поля. «Сельта» же преимущественно использовала лонгболлы от вратаря Рубена Бланко (30 длинных пасов из 35), который на 60-й минуте получил предупреждение за затяжку времени. При попытках преодоления прессинга через короткий пас игроки «кельтов» часто ошибались.

5. Смолов задумывался как основной адресат длинных передач: жестами постоянно показывал партнерам, что готов к приему мяча. Он старался открываться между защитниками и цепляться за мяч головой (два выигранных верховых единоборства). Иногда он располагался в центральном круге, куда опускался для розыгрыша мяча. Вот карта касаний Федора в игре с «Хетафе», на которой видна его активность:

6. «Сельта» играла вторым номером (56,6% на 43,4% по владению мячом в пользу «Хетафе», 19−3 по ударам), очевидным планом Гарсии на матч были скоростные контратаки. Смолов старался соответствовать этим задумкам: он быстро переходил из обороны в атаку (особенно хорошо это было заметно после угловых у ворот «кельтов»), а также сделал точную скидку на набегавшего Мину после длинного паса вратаря на 34-й минуте. Однако встреча с «Хетафе» показала, что Федор все же больше заточен на игру с мячом. На 22-й минуте он показал хороший дриблинг в быстрой атаке, на 23-й — грамотно открылся между двумя защитниками под передачу Окая Йокушлу, которой не хватило точности. На 32-й минуте Смолов сыграл в стенку с Уго Мальо и выполнил прострел, а на 51-й вновь пошел в дриблинг у чужой штрафной, но явно передержал мяч, не рискнув ни ударить, ни отдать пас.

Во время загрузки произошла ошибка.

7. Итоговая статистика Смолова: 28 касаний мяча, 19 передач, 2 попытки отбора (обе неудачные), 4 потери мяча и желтая карточка, полученная… на скамейке запасных почти сразу после замены. Вместе с ним предупреждение получил и Гарсия: они требовали от главного арбитра встречи удалить защитника «Хетафе» Дамиана Суареса за фол на Мине.

8. Все же хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте вторую желтую карточку получил Мауро Арамбарри. И здесь стоит в очередной раз восхититься игрой «Хетафе». Помимо компактности в обороне, напоминавшей модель «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0), команда Бордаласа очень здорово контрпрессинговала, стараясь отобрать мяч сразу после потери (наиболее яркий пример — действия Марка Кукурельи). «Хетафе» продолжил атаковать и после удаления, перейдя на схему 4−4−1. Характерный момент — уже в компенсированное время голкипер Сория прибежал в середину поля для розыгрыша мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итог

«Сельта» вымучила эту ничью: по ожидаемым голам (xG) хозяева существенно превзошли команду Гарсии (1,19 против 0,18).

Что касается Смолова, то контратакующая модель явно не была для него удобной.

С другой стороны, он получает опыт выступления за гибкую команду, а также явно находит взаимопонимание с партнерами (об этом говорят и его жесты, и следование им футболистами «Сельты», и даже желтая карточка в попытке заступиться за одноклубника). Главные игры еще впереди.

В материале использованы данные whoscored.com и understat.com

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Хетафе
0:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 277.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласОскар Гарсия
Составы команд
13Давид Сория
13Рубен Бланко
60′
2Джене Даконам
2Уго Мальо
57′
12Аллан Ньом
4Нестор Араухо
32′
15Марк Кукурелья
45+1′
15Лукас Оласа
16Хавьер Эчейта
18Джозеф Айду
18Мауро Арамбарри
55′82′
21Джейсон Мурильо
20Неманья Максимович
54′
5Окай Йокушлу
7Хайме Мата
71′
14Филип Брадарич
22Дамиан Суарес
72′84′
12Рафинья
63′
4Эрик Кабако
23Брайс Мендес
5Огенекаро Этебо
70′
9Федор Смолов
74′70′
25Кенеди
19Габриэль Фернандес
81′
19Видаль Хорхе Молина
61′
22Санти Мина
90′
9Родригес Анхель
11Пионе Систо
Статистика
6Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)3
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
18Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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