«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины по футболу
ТАСС, 8 марта. «Бока Хуниорс» выиграла чемпионат Аргентины по футболу. Клуб в 34-й раз стал победителем турнира.
ТАСС, 8 марта. «Бока Хуниорс» выиграла чемпионат Аргентины по футболу. Клуб в 34-й раз стал победителем турнира.
В ночь на воскресенье команда из
Чемпионом прошлого розыгрыша турнира стал «Расинг». Победа в чемпионате стала 34-й для «Боки Хуниорс». Больше титулов только на счету «Ривер Плейта» — 36.
В чемпионате Аргентины участвуют 24 команды. Однокруговой турнир стартовал 27 июля 2019 года.