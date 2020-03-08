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09:44 (мск), источник: ТАСС

«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины по футболу

ТАСС, 8 марта. «Бока Хуниорс» выиграла чемпионат Аргентины по футболу. Клуб в 34-й раз стал победителем турнира.

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В ночь на воскресенье команда из Буэнос-Айреса на своем поле обыграла клуб «Химнасия и Эсгрима» со счетом 1:0 в матче заключительного, 23-го тура. Автором забитого на 73-й минуте мяча стал олимпийский чемпион 2004 года Карлос Тевес. Лидировавший перед последним туром «Ривер Плейт» в параллельном матче на выезде сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» со счетом 1:1.

Таким образом, «Бока Хуниорс» набрала 48 очков и на один балл опередила «Ривер Плейт».

Чемпионом прошлого розыгрыша турнира стал «Расинг». Победа в чемпионате стала 34-й для «Боки Хуниорс». Больше титулов только на счету «Ривер Плейта» — 36.

В чемпионате Аргентины участвуют 24 команды. Однокруговой турнир стартовал 27 июля 2019 года.

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