«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины по футболу

В ночь на воскресенье команда из Буэнос-Айреса на своем поле обыграла клуб «Химнасия и Эсгрима» со счетом 1:0 в матче заключительного, 23-го тура. Автором забитого на 73-й минуте мяча стал олимпийский чемпион 2004 года Карлос Тевес. Лидировавший перед последним туром «Ривер Плейт» в параллельном матче на выезде сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» со счетом 1:1.