Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

Источник: AP 2020

По данным источника, суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.

При этом суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у брата Роналдиньо, поскольку не было представлено подтверждающих документов. Суд считает, что в случае домашнего ареста братья могут сбежать, а Бразилия не выдаст своих граждан Парагваю.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.