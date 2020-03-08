Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев
Суд принял решение продлить арест бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо за подделку документов, сообщает Globo Esporte.
Суд принял решение продлить арест бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо за подделку документов, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.
При этом суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у брата Роналдиньо, поскольку не было представлено подтверждающих документов. Суд считает, что в случае домашнего ареста братья могут сбежать, а Бразилия не выдаст своих граждан Парагваю.
5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день
Напомним, у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии