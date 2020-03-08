Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом

Рулло был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у владельца «Новары» коронавирус. Отмечается, что Рулло не контактировал ни с кем из членов команды после возвращения из Германии, поэтому было принято решение не отправлять команду на карантин.