Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:00
Осасуна
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:30
Парма
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Гранада
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
7.03
Хетафе
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
7.03
Дижон
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Ницца
Монако
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Анже
Нант
20
Футбол. Зарубежный
7.03
Метц
Ним
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Реймс
Брест
10
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
17Лидер начал с нулей
10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом

Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Наверх

Рулло был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у владельца «Новары» коронавирус. Отмечается, что Рулло не контактировал ни с кем из членов команды после возвращения из Германии, поэтому было принято решение не отправлять команду на карантин.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. В настоящий момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус уже унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Судьи не дали российским фигуристам выиграть все золото ЮЧМ
Побоище, а не хоккей. «Бостон» и «Тампа» устроили массовые драки
Игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»
Шестеркин провалил матч после аварии и не вышел на третий период
Девушки показали, каким должен быть чемпионcкий бой в UFC
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев
СБР: Наши комментарии по Родченкову могут помешать делу в CAS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь