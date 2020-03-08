«Милан» хочет продолжить сотрудничество с Мальдини, но он предпочитает уйти
Руководство «Милана» хочет, чтобы директор клуба Паоло Мальдини остался на своем посту.
Руководство «Милана» хочет, чтобы директор клуба Паоло Мальдини остался на своем посту.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее клуб уволил другого директора Звонимира Бобана. Его отставка была связана с его публичным критическим выступлением в адрес владельцев «Милана». Причиной стали переговоры генерального директора
Tuttosport сообщает, что руководители «Милана» хотели бы, чтобы Мальдини остался. Однако сам функционер и легенда клуба предпочитает уйти. Он не намерен работать с Рангником в случае его назначения и не собирается выполнять его указания. До этого сообщалось, что немец, возможно, будет совмещать функции главного тренера и спортивного директора.