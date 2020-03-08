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13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» хочет продолжить сотрудничество с Мальдини, но он предпочитает уйти

Руководство «Милана» хочет, чтобы директор клуба Паоло Мальдини остался на своем посту.

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Источник: Reuters

Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее клуб уволил другого директора Звонимира Бобана. Его отставка была связана с его публичным критическим выступлением в адрес владельцев «Милана». Причиной стали переговоры генерального директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером Ральфом Рангником.

Tuttosport сообщает, что руководители «Милана» хотели бы, чтобы Мальдини остался. Однако сам функционер и легенда клуба предпочитает уйти. Он не намерен работать с Рангником в случае его назначения и не собирается выполнять его указания. До этого сообщалось, что немец, возможно, будет совмещать функции главного тренера и спортивного директора.

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