«Милан» хочет продолжить сотрудничество с Мальдини, но он предпочитает уйти

Ранее клуб уволил другого директора Звонимира Бобана. Его отставка была связана с его публичным критическим выступлением в адрес владельцев «Милана». Причиной стали переговоры генерального директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером Ральфом Рангником.

Tuttosport сообщает, что руководители «Милана» хотели бы, чтобы Мальдини остался. Однако сам функционер и легенда клуба предпочитает уйти. Он не намерен работать с Рангником в случае его назначения и не собирается выполнять его указания. До этого сообщалось, что немец, возможно, будет совмещать функции главного тренера и спортивного директора.