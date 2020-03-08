СМИ: Футболист Агуэро летом может покинуть «Манчестер Сити»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Серхио Агуэро летом может покинуть «Манчестер Сити»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Серхио Агуэро летом может покинуть «Манчестер Сити»
Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов
Действующий контракт 31-летнего Агуэро рассчитан до июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет €65 млн. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, перейдя из мадридского «Атлетико».
В нынешнем сезоне Агуэро провел в составе «Манчестер Сити» 29 игр, в которых забил 23 мяча. Всего за английский клуб он провел 367 матчей, в которых забил 254 гола. Агуэро в составе клуба стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии.
«Манчестер Сити» в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 57 очков после 27 игр.