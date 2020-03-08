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13:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист Агуэро летом может покинуть «Манчестер Сити»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Серхио Агуэро летом может покинуть «Манчестер Сити» из-за отстранения английского клуба от участия в футбольных еврокубках на два года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание The Sun.

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Источник: AP 2020

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Английский клуб подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Действующий контракт 31-летнего Агуэро рассчитан до июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет €65 млн. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, перейдя из мадридского «Атлетико».

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В нынешнем сезоне Агуэро провел в составе «Манчестер Сити» 29 игр, в которых забил 23 мяча. Всего за английский клуб он провел 367 матчей, в которых забил 254 гола. Агуэро в составе клуба стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 57 очков после 27 игр.

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