Футболист поцеловал Марадону в губы, забил гол и принес команде чемпионство

Аргентинцы долго обнимались и о чем-то разговаривали. После этого Тевес вышел на поле и по ходу игры стал автором единственного забитого мяча. Этот гол принес «Боке» чемпионство: команда стала недосягаемой в турнирной таблице первенства Аргентины.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 1986 году. Тевес почти всю карьеру провел в Европе, играя за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». В «Боку» он перешел в 2018 году.