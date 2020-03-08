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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист поцеловал Марадону в губы, забил гол и принес команде чемпионство

Нападающий аргентинской «Боки Хуниорс» Карлос Тевес встретился с бывшим футболистом Диего Марадоной перед матчем против «Химнасии и Эсгримы» и поцеловал его в губы. Видео появилось в Twitter-аккаунте TNT Sports LA.

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Источник: AP 2020

Аргентинцы долго обнимались и о чем-то разговаривали. После этого Тевес вышел на поле и по ходу игры стал автором единственного забитого мяча. Этот гол принес «Боке» чемпионство: команда стала недосягаемой в турнирной таблице первенства Аргентины.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 1986 году. Тевес почти всю карьеру провел в Европе, играя за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». В «Боку» он перешел в 2018 году.

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