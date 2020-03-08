Министр спорта Италии призвал приостановить чемпионат страны по футболу из-за коронавируса

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На 8 марта запланировано проведение перенесенных матчей 26-го тура чемпионата Италии «Парма» — СПАЛ, «Милан» — «Дженоа», «Сампдория» — «Верона», «Удинезе» — «Фиорентина» и «Ювентус» — «Интер», 9 марта должна состояться встреча «Сассуоло» — «Брешия». В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, в соответствии с которым будет ограничен въезд и выезд в нескольких областях страны. Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человек, из них выздоровели 589, умерли 233.

«Я разделяю мнение Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков, и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу. Я думаю, что президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэли Гравина обязан еще раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии, прежде чем взять на себя эту очень серьезную ответственность», — сказал Спадафора.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.